У фонда "Сколково" сменился руководитель

У фонда "Сколково" сменился руководитель
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва

В фонде "Сколково" произошли структурные изменения. Пост председателя правления занял бывший первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

Заседание совета директоров фонда "Сколково", на котором был рассмотрен вопрос о назначении нового председателя правления фонда, состоялось в пятницу, 12 июня. По данным РБК, в должность Перов вступит с 27 апреля 2024 года.

Прежний глава фонда Игорь Дроздов занимал эту должность с 2016 года. Сейчас он переходит на новую работу: станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет "Сколково") и будет курировать блок инновационных институтов развития. При этом он также станет заместителем председателя совета директоров фонда "Сколково".

Источник: РБК ✓ Надежный источник

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