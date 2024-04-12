У фонда "Сколково" сменился руководитель

В фонде "Сколково" произошли структурные изменения. Пост председателя правления занял бывший первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

Заседание совета директоров фонда "Сколково", на котором был рассмотрен вопрос о назначении нового председателя правления фонда, состоялось в пятницу, 12 июня. По данным РБК, в должность Перов вступит с 27 апреля 2024 года.

Прежний глава фонда Игорь Дроздов занимал эту должность с 2016 года. Сейчас он переходит на новую работу: станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет "Сколково") и будет курировать блок инновационных институтов развития. При этом он также станет заместителем председателя совета директоров фонда "Сколково".