Какие женщины выбирают маминькиных сынков и альфонсов

Какие женщины выбирают маминькиных сынков и альфонсов
Фото: www.unsplash.com
Причина может крыться в низкой самооценке

Отношения с отцом часто являются ключевой моделью для будущих романтических отношений у женщин. Если связь с отцом была положительной и тесной, то женщины склонны формировать именно такую модель отношений со своими партнерами. Однако, если отношения с отцом были напряженными, это может вызвать негативные последствия во взрослой жизни. Например, травмированные женщины часто вступают в отношения с маминькиными сынками и альфонсами.

Почему так происходит, и какие паттерны срабатывают при выборе такого партнера, Utro.ru рассказала психолог, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.

Низкая самооценка

Плохое отношение отца формирует у девочки низкую самооценку. Когда отец не проявляет достаточного внимания или интереса к своей дочери, она может начать искать признание и подтверждение в отношениях противоположным полом. К примеру, женщине с такой травмой иногда подсознательно хочется играть легкую и понятную роль, где она будет иметь полный контроль над своим партнером. А "маминькины сынки" и альфонсы как раз и демонстрируют подчинение, что позволяет такой женщине чувствовать себя важной персоной в их жизни.

Повторение паттернов поведения

Детские годы являются критическим периодом для формирования личности и отношения с близкими людьми. Впечатления, полученные в детстве, могут оказать глубокое влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие личности. "Если на глазах у дочери мама регулярно "строила" папу, подавляла его, ребенок мог взять такой поведенческий паттерн за основу в отношениях с противоположным полом", – утверждает психолог.

Подсознательное желание мести

Женщины, испытавшие в детстве рядом с отцом чувства обиды и страха, во взрослом возрасте могут ощущать потребность в отмщении, притягивая слабых мужчин, которых они могут подавить. Одним из возможных следствий подобных травматических событий в детстве является решительное намерение женщины не зависеть от других мужчин во взрослом возрасте.

"Испытав рядом с мужчинами чувство опасности в детстве, женщина часто принимает решение больше никогда не зависеть от них, ни эмоционально, ни финансово. Подобное намерение избежать потенциальной боли может привести женщину к выбору слабого мужчины, который не обладает достаточной силой или уверенностью, чтобы противостоять своей партнерше, а значит, предположительно, не сможет нанести ей вреда. Для женщины это становится неким видом отмщения, которое даже может приносить ей определенное удовлетворение", – предостерегает Марина Гарбажа

Для исцеления от таких травм, женщине необходимо осознать свои подсознательные стремления и мотивы при выборе партнера. "Проанализируйте, что вы чувствуете к своему отцу сейчас? Разбор своих чувств по отношению к родителю может помочь нам понять, как эти чувства влияют на ваши текущие отношения с мужчинами и каким образом они могут быть изменены к лучшему. Ведь признание причин выбора слабого мужчины и осознание своих выгод может стать первым шагом к освобождению от этого паттерна поведения",

– уверена эксперт.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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