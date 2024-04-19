Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности

Ливни с грозой и усиление ветра ожидаются в Москве до конца дня 19 апреля. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Власти просят жителей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В связи с грозовым предупреждением в режиме повышенной готовности работают все городские службы, на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

В городе принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевые организации привели в готовность источники аварийного питания.











