Территорию Серебряного бора благоустроят перед началом летнего сезона

Пляж также проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам

На территории Серебряный бор перед началом летнего сезона проведут работы по благоустройству пляжной территории и созданию комфортных зон у воды. В частности, власти намерены обновить лавочки, урны, шезлонги, душевые кабины, детские и спортивные площадки, а также увеличить протяженность зон отдыха у воды и обустроить дополнительный лесной пляж. Будут оборудованы отдельные площадки для отдыха семей с детьми.

Как рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, благоустройство будет проведено без нарушений действующих на территории памятника природы экологических норм. Для обеспечения безопасности пребывания жителей будут установлены спасательные вышки и посты охраны, организовано круглосуточное патрулирование территории, установлена система видеонаблюдения.

Помимо этого, всю территорию проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева, ежегодно перед началом и в течение купального сезона специалисты ведомства берут пробы воды, а также песка с пляжей, детских и спортивных площадок и отправляют на лабораторные исследования. Их проверяют на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и вирусологические показатели. "Если пробы не проходят проверку и показатели неудовлетворительные – выписывается запрет на купание", – добавила Андреева.

Локальное благоустройство – это часть системной работы по формированию концепции развития Серебряного бора для создания комфортной и безопасной среды для жителей столицы. Эта работа будет проводиться с соблюдением всех природоохранных норм и обеспечивать сохранение природных ресурсов на этой территории.

Серебряный бор – особо охраняемая природная территория, расположенная на северо-западе столицы. Ее общая площадь составляет свыше 200 гектаров. Это природный комплекс, отличающийся разнообразием ландшафта, растительного и животного мира, наличием огромных лесных массивов. В 2023 году Серебряный бор посетили более 680 тысяч человек.