Водные развлечения панды умилили публику – видео

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Многие люди нашли для себя настоящий антистресс в пушистом контенте. В социальных сетях появилось огромное множество каналов, куда выкладывают забавные видеоролики с братьями нашими меньшими. За их необычным поведением можно наблюдать бесконечно.
Например, водные развлечения симпатичной панды у каждого зрителя вызывают улыбку. В интернете появился видеоролик с камеры наблюдения в зоопарке. Милое, пушистое животное решило развлечь себя с помощью большой бочки с водой.
Панда вооружилась любимой красной игрушкой и вместе с ней "напала" на емкость с жидкостью. Сначала панда пыталась черпать воду своей игрушкой, затем бросила ее внутрь и всем весом навалилась на бочку. Забавные водные процедуры очаровательного животного подняли настроение пользователям социальных сетей.
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