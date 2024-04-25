Водные развлечения панды умилили публику – видео

Водные развлечения панды умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Вид этого животного всегда вызывает улыбку

Многие люди нашли для себя настоящий антистресс в пушистом контенте. В социальных сетях появилось огромное множество каналов, куда выкладывают забавные видеоролики с братьями нашими меньшими. За их необычным поведением можно наблюдать бесконечно.

Например, водные развлечения симпатичной панды у каждого зрителя вызывают улыбку. В интернете появился видеоролик с камеры наблюдения в зоопарке. Милое, пушистое животное решило развлечь себя с помощью большой бочки с водой.

Панда вооружилась любимой красной игрушкой и вместе с ней "напала" на емкость с жидкостью. Сначала панда пыталась черпать воду своей игрушкой, затем бросила ее внутрь и всем весом навалилась на бочку. Забавные водные процедуры очаровательного животного подняли настроение пользователям социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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