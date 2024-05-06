В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты — Собянин

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Несмотря на наступление долгожданного мая, во многих российских регионах сохраняется прохладная погода. Например, в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. В связи с этим руководство столицы приняло решение возобновить подачу тепла в квартиры москвичей, а также социальные объекты.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Белокаменной Сергей Собянин. Он сообщил, что, согласно прогнозу синоптиков, в ночное время суток столбик термометра может опускаться ниже нуля. В связи с этим решено снова включить отопление.
Собянин добавил, что отопительный сезон будет завершен тогда, когда установятся соответствующие нормы температуры воздуха как днем, так и ночью.
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