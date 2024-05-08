Городские службы предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Погода в Москве резко ухудшилась

Погодные условия в ряде российских регионов сложно назвать весенними. Так, в российской столице бушует сильный ветер. Как сообщают местные городские службы, порывы воздушных масс уже достигают 16 м/с, и это не предел.



Так, по прогнозам экспертов, в ближайшее время ветер может усилиться до 20 м/с. На этом фоне профильные службы привели в режим повышенной готовности.

Сейчас специалисты делают все необходимое для того, чтобы защитить жилые здания и другие постройки от буйства стихии. Аварийные бригады инженерных организаций и административных округов дежурят 24 часа в сутки.

Кроме того, энергетические предприятия готовы в любой момент подключить аварийные источники питания. Системы жизнеобеспечения находятся под особым контролем.

Жителей Москвы попросили быть максимально внимательными и аккуратными. При таких погодных условиях необходимо держаться подальше от деревьев и не парковать под ними машины.