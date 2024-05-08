В Москве с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Долгое время цены сохраняются почти на 30% ниже инфляции

Менее чем через две недели, с 20 мая, в российской столице начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Такие изменения необходимы для того, чтобы у пассажиров сохранилась возможность пользоваться самым современным и удобным транспортом при поездках по городу.



Отдельно отмечается, что в период с 2011 по 2024 годы цены на проезд в Белокаменной сохраняются ниже инфляционных показателей почти на 30%. Стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других крупных городах нашей страны.

При этом существенных изменений в ценовой политике тарифов на городском транспорте не будет. Так, одна поездка по билету "Единый" повысится всего примерно на два рубля. Самым выгодным способом оплачивать разовый проезд остается поездка по биометрии, ее цена составит 53 рубля.

Более того, на регулярном речном транспорте цены в несезон даже снизятся. Билеты в среднем будут стоить на 20-50 рублей дешевле. Также у москвичей и гостей города появится возможность бесплатно пользоваться речным транспортом по "Единому" в течение месяца.

При этом в полном объеме будут сохранены понравившиеся москвичам и гостям столицы транспортные "бонусы". Речь идет об бесплатных пересадках с маршрута на маршрут на наземном транспорте, а также между метрополитеном, МЦК и МЦД.

Средства от пересмотра цен на проезд будут направлены на дальнейшее усовершенствование Московского транспорта.