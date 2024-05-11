Врач Вялов раскрыл зависимость между ожирением и развитием рака

Нередко оба недуга связаны между собой

Гастроэнтеролог Сергей Вялов утверждает, что есть связь между развитием определенного типа рака и лишним весом. Всего он выделил семь типов онкологии, которые могут появиться из-за ожирения.

Первый – рак молочной железы. Все дело в том, что жировые отложения влияют на уровень выработки эстрогенов в организме. Повышенное выделение гормона может сказываться на появлении злокачественных клеток, которые не заметит иммунитет.

Второй – рак почек. Он тоже связан с выработкой определенных гормонов, которые влияют на развитие опухолей.

Третий – рак матки. Повышение уровня эстрогена приводит к разразрастанию эндометрия, что, в свою очередь, увеличивает риск онкологии.

Четвертый – рак пищевода. Это связано с потерей его тонуса из-за лишнего веса.

Пятый – рак желчного пузыря. Дело в том, что жировая ткань может изменять состав желчи и приводить к появлению камней в желчном пузыре. Это будет провоцировать развитие онкологии.

Шестой – рак толстой кишки. Поскольку лишний вес приводит развитию воспалений и микротравмам кишечника.

Седьмой – рак поджелудочной железы. На это оказывает влияние выработка инсулина, связанная с ожирением.