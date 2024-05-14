Фонтанка: могилу Пригожина залили бетоном

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина
Евгений Пригожин. Кадр: YouTube.com
Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

СМИ сообщили, что на могиле бизнесмена Евгения Пригожина начались работы. Строители залили бетоном большое основание возле его надгробия. Вероятно, это место готовят к установке памятника.

Что именно собираются делать на могиле Пригожина не сообщается. Вероятной датой открытия памятника или монумента называют 1 июня – день рождения бизнесмена, но официального подтверждения информации нет. 

Сейчас подход к месту захоронения Пригожина огорожен лентой, приближаться к нему посетитям запрещают, поскольку бетон еще не застыл. При этом возле надгробия лежат свежие цветы.

Как известно, основатель ЧВК "Вагнер" похоронен на Пороховском кладбище, которое находится на окраине Красногвардейского района Петербурга.

Согласно официальной информации, Евгений Пригожин умер после авиакатастрофы в Тверской области. Всего в самолете летело 10 человек, в том числе и правая рука бизнесмена Дмитрий Уткин.

Источник: Фонтанка.ру

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