Губернатор Подмосковья сообщил об открытии нового здания Физмат-лицея в этом году

Новый корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде, предназначенном для 525 учеников и строящийся при поддержке нацпроекта "Образование", откроется в новом учебном году. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья во время визита в образовательное учреждение.



"Многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы. Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с 5 класса. Сейчас здание может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового потенциал будет гораздо больше – 525", – отметил Воробьев.

На данный момент готовность объекта составляет 85%, завершается отделка фасадов и внутренних помещений, монтаж сетей и благоустройство пришкольной территории.

Площадь нового корпуса лицея в Сергиевом Посаде составит 14,5 тыс. кв. м, рассказал представитель подрядчика. По его данным, основные строительные работы завершатся к концу июня, а к началу августа здание передадут в эксплуатацию.

В новом корпусе лицея оборудуют 42 учебных кабинета, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, а также библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной. Кроме того, на территории лицея также обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковочные места.

Там также откроют инженерный и ИТ-классы и запустят региональные образовательные проекты, например, "Экспериментариум" и "Умный туризм". В лицее можно будет пройти обучение по управлению БПЛА, 3D-моделированию и робототехнике.

Приемная кампания на следующий учебный год уже началась, проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике и физике, а также психологическое тестирование.