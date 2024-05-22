Губернатор Подмосковья обозначил сроки модернизации теплосети в Дзержинском

Магистральную теплосеть М-5, которая обеспечивает теплом половину жителей Дзержинского округа Подмосковья, полностью модернизируют к началу следующего отопительного сезона. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Глава региона посетил место работ, чтобы встретиться с жителями и объяснить меры, принятые для решения проблемы.

"Мы знаем, в каком состоянии находится теплосеть. Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача – в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей", – отметил Воробьев.

При этом в контексте теплосетей необходимо принимать радикальные меры, чтобы не "латать дыры", добавил губернатор Подмосковья.

Теплотрассу М-5 проложили более 60 лет назад, на данный момент она крайне изношена, а значит, ее необходимо срочно отремонтировать, признают подмосковные власти. Не так давно после отключения отопления на ней произошел разрыв трубы, что позволило выявить четыре нарушения.

При этом протяженность магистральной теплотрассы немногим превышает 3 км. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. В прошлом году там произошло 16 аварий.

"При всех достоинствах нашего микрорайона у нас есть одна болевая точка – теплотрасса. Эту зиму мы пережили непросто, происходили частые прорывы", – рассказал губернатору житель Дзержинского Сергей Крупенин.

В тот период ситуация осложнялась банкротством обслуживающей теплотрассу компании "ЭКПО". Региональные власти решили модернизировать теплотрассу за счет средств резервного фонда. Ремонт займет порядка пяти месяцев.

Помимо магистральной теплотрассы, в Дзержинском отремонтируют шесть ЦТП и модернизируют шесть участков сетей.

Напомним, что в Подмосковье реализуется масштабная пятилетняя программа модернизации ЖКХ, охватывающая 5,4 миллиона человек – почти 2/3 жителей региона.