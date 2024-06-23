Мэр Москвы выразил соболезнования близким пострадавших в Крыму

Для оказания помощи в Севастополь направятся столичные врачи

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким пострадавших в результате атаки ВСУ в Крыму. 

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших. Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", – написал столичный градоначальник в своей Telegram-канале. 

От Москвы будут направлены врачи для оказания всей необходимой помощи, столичные клиники готовы принять пострадавших.

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В результате обстрела за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. 


24 июня в республике Крым объявлено Днём траура.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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