В парках Подмосковья отпразднуют День семьи, любви и верности

На разных площадках запланированы мастер-классы и концерты

В первые выходные июля почти в сотне парков Московской области пройдет мероприятие "Семья. Лето. Парк" в честь Дня семьи, любви и верности. О запланированных мастер-классах, спортивных соревнованиях, концертах и других активностях рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.



В Дрезненском городском парке, что в Орехове-Зуеве, пройдут праздничный концерт, лекция по генеалогии и мастер-класс по созданию браслета, следует из подготовленной ведомством афиши. Кроме того, там же подготовят игровую программу и фотосессию для детей.

Концерт пройдет также в Центральном парке Ногинска. На нем выступит группа "Кантилена" и пройдет дефиле невест. В программе ожидается парад семей, эстафеты и мастер-классы.

Послушать классическую музыку можно будет в парке усадьбы Кривякино (Воскресенский городской округ). Там для подмосковных семей выступит Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии.

В то же время Мытищинский лесопарк откроет спортивные эстафеты. Семьи смогут поиграть в бадминтон, посоревноваться в оздоровительном забеге, поучаствовать в выставке рисунков и интерактиве.

Все эти мероприятия пройдут в рамках Года семьи и всероссийского проекта "Большие семейные выходные" Они также соответствуют задачам национального проекта "Демография".