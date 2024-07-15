В Подмосковье продолжается второй этап борьбы с борщевиком Сосновского

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На первом этапе борьбы с борщевиком Сосновского в
Подмосковье обработали более 21 тыс. гектаров земли. На данный момент в рамках
второго этапа обработано уже более 5,5 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе
регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Второй этап – в самом разгаре, выполнено 32% от плана, это более 5,5 тысяч гектаров. Используют механические и химические методы, также применяют специальное оборудование для обработки участков с воздуха", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
При этом на втором этапе борьбы с борщевиком работы проводятся на более чем 1,1 тыс. гектаре земли в Можайском городском округе, на более чем 630 гектаров – в Егорьевске. В Коломне работы выполнены почти на 600 гектарах земли.
Напомним, что в конце прошлого месяца в Подмосковье предложили поправки в закон, по которым неустранение борщевика Сосновского на частных территориях предусматривает выписку предписания. За его невыполнение может последовать административные санкции.
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