Губернатор Подмосковья проверил строительство дороги от Павловской Слободы до М-9 «Балтия»

В регионе ведется масштабная работа по строительству новых дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинспектировал ход строительства дороги от Павловской Слободы до федеральной трассы М-9 "Балтия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



Строительство ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы планируют завершить досрочно.

"Строим двухполосную дорогу длиной 2,6 км, чтобы люди могли сюда добираться напрямую со скоростного шоссе, не создавая пробки в поселке. Изначально запустить рабочее движение планировалось к 1 сентября 2025 года. Но мы поставили задачу подрядчику – ускориться и открыть его в декабре 2024-го",

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первую часть дороги длиной 3,3 км открыли досрочно в сентябре прошлого года. Она улучшила транспортную доступность лесопарка и образовательного учреждения. Работы на этом участке завершены почти на 90%.

Протяженность второй части дороги составляет 2,6 км. Именно она обеспечит прямой выезд на федеральную трассу М-9.

В ходе строительства дороги также планируется возведение трех новых мостов и реконструкция развязки. Для этого на объекте работает порядка 150 человек и 65 единиц техники. Главным сооружением на этом участке станет мост длиной более 300 метров с 12 пролетами. Его оборудуют освещением, переходами для пешеходов и ограждениями.

"В Подмосковье ведется масштабная программа строительства дорог. Сейчас работы идут на 53 объектах по федеральной, региональной и муниципальной программам",

– добавил Воробьёв.

Из 53 дорожных объектов движение планируется открыть на 35, в том числе обходную дорогу на М-5 "Урал".

Также в этом году в Подмосковье планируют завершить строительство развязки на Каширском шоссе.