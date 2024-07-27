Зной не помеха: как одевать ребенка в 30 градусную жару

Лето 2024 года выдалось знойным

Лето 2024 года выдалось особенно жарким для большинства регионов России. По данным "Яндекс Погоды", температура в этом сезоне значительно превысила многолетние средние показатели. Например, в Москве начало июля побило температурные рекорды последних 134 лет.



В таких условиях важно правильно подбирать одежду для детей, чтобы предотвратить тепловой удар и другие проблемы, связанные с перегревом.

Как подобрать подходящую одежду на жару, рассказала Надежда Громова – мама троих детей и основательница бренда детской одежды BUNGLY.

Одежда для температур выше 25 градусов

Педиатры подчеркивают: чем младше ребенок, тем менее совершенна у него терморегуляция. Перегрев для малышей гораздо опаснее, чем переохлаждение.

Именно поэтому выбор подходящей одежды в жару становится критически важным – не стоит прислушиваться к советам бабушек, одевать ребенка в большое количество слоев одежды. Лучше отдать предпочтение одному комплекту из натуральных тканей – хлопок и лен. Они хорошо пропускают воздух и влагу, предотвращая перегрев.

Одежда должна быть свободного кроя и светлых тонов. Свободный крой позволяет создать воздушную прослойку между телом и тканью, избежать потертостей и опрелостей, особенно при повышенной потливости. А светлые оттенки уменьшают поглощение тепла.

Рекомендуется выбирать одежду без лишних рюшей, декоративных элементов, резиной и других декоративных вставок. Они могут утяжелять и создавать дополнительный дискомфорт ребенку. В такую погоду главное в одежде – функциональность, чтобы ничто не отвлекало ребенка от исследований этого мира.

Защита от солнца

Необходимо защищать детей от прямого солнечного излучения. Для длительного нахождения на солнце лучше выбирать одежду с УФ-фильтрами и обязательно использовать кепку или панаму.

Не забывайте и о солнцезащитных кремах с высоким SPF (не менее 30), чтобы предотвратить солнечные ожоги. Однако помните, что такие кремы не способны полностью исключить риск теплового удара, поэтому время пребывания на солнце нужно минимизировать. Отправляться на прогулки с ребенком лучше до 11 и после 16, когда солнце менее активно.

Подходящая летняя одежда поможет детям чувствовать себя комфортно и безопасно даже в самые жаркие дни. Помните, что забота о здоровье ребенка – приоритет для каждого родителя, особенно в условиях аномально высоких температур.