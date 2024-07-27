ИИ-офтальмолог: могут ли онлайн-консультации заменить врачей?

Человечество вступило в век высоких технологий

Сегодня технологии и искусственный интеллект помогают диагностировать болезни, проводить операции и консультировать пациентов. В 2023 году объем сегмента телемедицины в РФ составил около 4 млрд рублей. К обслуживанию в формате телемедицины готовы около 80% пациентов, в то время как в 2017 году было 61%.



Но сможет ли телемедицина заменить очные приемы у врача-офтальмолога и безопасно ли доверять свое зрение телемедицине? На эти вопросы ответит доктор медицинских наук и научный руководитель платформы "Онлайн Око", Игорь Азнаурян Игорь.

Как развивается рынок телемедицины в России vs за рубежом?

Использование технологий для оказания медицинской помощи на расстоянии пока не стало повсеместным. В мире есть страны, где она более популярна, а есть те, где она развивается медленнее.

Например, в Японии, Германии, Швейцарии, Китае и Сингапуре телемедицина активно используется и развивается. Там люди чаще всего пользуются портативными медицинскими устройствами, которые помогают следить за своим здоровьем и диагностировать проблемы. Ожидается, что к 2027 году, сегмент диагностики и мониторинга будет доминировать на рынке портативных медицинских устройств. В России тоже есть интерес к телемедицине, но пока она не так распространена, хотя активно развивается по сегодняшний день.

Согласно исследованиям Ranking, в котором принимали участие топ-40 MedTech-компаний, российский MedTech вырос на 27,71%, его объем составил 19,46 млрд рублей. Большую часть рынка по-прежнему занимает сегмент телемедицины – за год его доля составила 50,16% от объема выручки топ-40, выручка за этот период – 9,76 млрд рублей.

Мировой рынок телемедицины, оцениваемый в 121 млрд долл. в 2023 году, по прогнозам, вырастет до 818,87 млрд долл. к 2030 году, говорится в отчете CNS Insider. Совокупный годовой темп роста (CAGR) в прогнозируемый период составит 27%, чему будет способствовать растущий спрос на доступную медицинскую помощь.

С одной стороны, пациенты стали более разборчивы и требовательны. С другой, объем инвестирования рынка имеет тенденцию к снижению. Основным драйвером может стать спрос на доступные медицинские услуги, особенно в малообеспеченных и сельских регионах, а наиболее востребованными форматами: дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов и телемедицинские киоски.

Однако есть и барьеры, с которыми сталкиваются за рубежом:

Компьютерная безграмотность и безграмотность в области электронного здравоохранения были названы основным препятствием для внедрения телемедицины в таких странах, как Великобритания и Нидерланды. Другими препятствиями были такие факторы, как отсутствие доступной высокоскоростной полосы пропускания, проблемы с разработкой приложений и сопротивление переменам, что усугубляется высокой стоимостью технологий.

Основной барьер для США и Канады – ограничения штата по лицензированию, которые не позволяют врачу из другого штата лечить другого пациента с помощью телемедицины. Проблема утечки данных с использованием телемедицины вызывает обеспокоенность в основных развитых странах, таких как США и Великобритания.

Какие задачи можно закрывать на онлайн-приеме офтальмолога, а какие – нет? Как работает ИИ на приеме?

Благодаря телемедицинским услугам, пациенты могут напрямую обратиться к специалистам, находясь даже на другом континенте. А врачи имеют возможность работать удаленно, без привязки к одному месту.

В офтальмологии используются такие технологии, как лазеры, оптические когерентные томографы и т. д. Однако самой популярной инновацией остается искусственный интеллект, который может ставить диагнозы с точностью более чем на 30% выше, чем врачи.

Применение ИИ в офтальмологии весьма перспективно, учитывая, что диагностика и терапевтический мониторинг глазных заболеваний часто опираются на распознавание изображений. С помощью изображения глазного дна могут быть определены такие глазные заболевания, как диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная дегенерация желтого пятна.

ИИ может помочь врачам-офтальмологам формировать индивидуальное мнение о пациентах по поводу их лечения и принимать клинические решения. Например, прогноз зрения через через 12 месяцев у пациентов с неоваскулярной ВМД (заболевание сетчатки, при котором происходит потеря центрального зрения) можно предсказать с помощью модели на основе ИИ. Модель разрабатывается с использованием клинических данных, например ОКТ (когерентной томографии глаза) и остроты зрения с наилучшей коррекцией. Этот метод может помочь врачам лучше управлять ожиданиями пациентов во время процесса лечения.

Вскоре можно ожидать, что рутинные задачи перейдут на плечи программных алгоритмов. Например, такие задачи, как сбор анамнеза и жалоб во время дистанционного обращения, оценка медицинских данных, предсказание возникновения различных состояний у пациента, а также ведение документации, формирование заключений и рекомендаций.

Количество сценариев будет расти с общим развитием ИИ и освоением врачами этих технологий. Врач сможет эффективнее использовать свое время, уделяя внимание только подтверждению решений, которые предлагает искусственный интеллект.

Плюсы телемедицины для офтальмологических клиник и трудности, с которыми они могут справиться.

Технология телемед-офтальмологии с удобным веб-приложением позволит масштабировать процессы, оказывать помощь большему количеству пациентов в субъектах Российской Федерации с дефицитом доступной специализированной медицинской помощи.

Медицинские учреждения активно внедряют сервисы телемедицины. Только за 2023 год в московских клиниках было проведено более 1,2 млн онлайн-консультаций. Рост популярности обращения в телемедицину связан с доступностью услуг: все, что нужно для проведения консультаций – телефон или компьютер с интернетом. Но какие преимущества есть для офтальмологических клиник?

Вот несколько положительных сторон внедрения телемедицинских сервисов в клиники:

Повышение общей пропускной способности и количества посещений, благодаря исключению очередей;

Возможность удаленной работы из любой точки мира, что помогает преодолевать проблему нехватки кадров. Поскольку по данным Росстата при 63 тыс стоматологов и 44 тыс гинекологов, в России всего 13 тыс офтальмологов. Низкая пространственная доступность и высокие косвенные затраты на получение медицинской помощи приводят к низкому комплаенсу пациентов для неострых офтальмологических состояний;

Стабильная связь между врачом и пациентом. Это позволяет быстро вносить коррективы в планы лечения и диагнозы. В случае экстренной необходимости специалист может связаться с пациентом и назначить прием без ожидания в очереди;

Благодаря онлайн-приемам специалисты могут помочь большему числу людей и своевременно начинать лечение не дожидаясь осложнений;

Возможность привлечения высококлассных специалистов на телемедицинской основе. Узкопрофильные врачи и мастодонты лечения могут работать удаленно, подключаясь к лечению сложных случаев.

Но есть также и трудности, с которыми приходится сталкиваться при внедрении телемедицины. Их можно разделить на уровни:

по доступности оборудования, ПО и скоростного интернета;

по уровню цифровой грамотности пользователей;

по уровню социальных преимуществ, которые они получают при полноценном использовании технологий в профессиональной и частной жизни.

К факторам, способствующим возникновению цифрового разрыва при использовании телемедицины, относят проживание в сельской местности и на отдаленных территориях, а также принадлежность к группе мигрантов. К проблеме цифровой грамотности пользователей приводят такие факторы, как старший возраст и использование поставщиком телемедицинских консультаций сложного программного обеспечения, плохие жилищные условия (отсутствие возможностей для приватного общения с врачом) и плохое владение основным языком государства. А также барьером при внедрении телемедицины может быть связан с различиями в эффектах для здоровья: наибольший выигрыш от консультаций могут получить пациенты с тяжелыми заболеваниями, но при этом у них более высокие риски столкнуться с барьерами, описанными выше. Также одним из препятствий является дороговизна. Для того, чтобы телемедицина развивалась успешно нужно установить дорогостоящее оборудование.

Как и во всех аналогичных новых решениях, телемедицина обладает не только преимуществами, но сложностями, с которыми придется столкнуться при внедрении. Зависимость от качества интернет-соединения и технологий, риск взлома и неправомерного использования личной медицинской информации пациентов, дорогая техника, юридические нюансы – все это важно учитывать любой клинике, которая планирует внедрение телемедицинских услуг. Но телеофтальмология будет развиваться, так как она готова оказать помощь тем, кто по какой-либо причине не в состоянии лично посетить больницу. Это всегда будет актуально для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или семей с детьми.