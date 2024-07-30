В Подмосковье отремонтировали 130 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Всего в текущем ремонтном сезоне на в Подмосковье обновят более 660 км покрытия

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" специалисты Мосавтодора завершили ремонт 130 участков региональных дорог в 36 городских округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.



"Дорожники Подмосковья уложили около 390 км нового дорожного покрытия с использованием асфальтобетонной смеси типа А16-Вн, которая отличается повышенной износостойкостью. Лидерами по объему выполненных работ стали округа: Можайский, Богородский, Раменский, Воскресенск и Шатура", – сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, в Можайском округе отремонтировано более 50 км дорожного покрытия. Работы велись на дорогах "Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск", "Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка".

В Богородском округе обновлено порядка 22 км покрытия, в Воскресенске – около 21 км дорожного покрытия.

В Раменском округе уложили более 21,5 км нового покрытия. Там работы шли на подъезде к Сафоновскому переезду, улицах Октябрьской и Ким в рабочем поселке Ильинский и других местах.

В Шатуре отремонтировано 18 км дорожного покрытия на трёх участках региональной дороги "Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха". Эти меры обеспечат безопасное передвижение для более 100 тысяч жителей округа.

Всего в текущем ремонтном сезоне на в Подмосковье обновят более 660 км покрытия по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".