Агроном рассказал об уходе за цветами фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы"

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В Белокаменной проходит масштабный и красочный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы". Некоторые зеленые "участники" уникального мероприятия нуждаются в круглосуточной заботе. Об этом рассказал главный агроном фестиваля Олег Нетреба.
Агроном сообщил, что профильные эксперты следят за некоторыми растениями практически 24 часа в сутки. Нетреба заметил, что самое пристальное внимание специалистов требует площадка на Манежной площади. Здесь выделяется тропическая и южная зоны сада, каждая из них требует особого подхода.
Для людей такие площадки – отличная возможность прогуляться в тени удивительных растений. В фестивале "участвуют" бамбуки, банановые и лимонные деревья, пальмы и другие экзотические растения. Кроме того, гости мероприятия могут полюбоваться красотой агавы, алоэ и оливковых деревьев – самая старая олива растет уже более трех столетий.
Уникальные вертикальные сады разбиты у Московского зоопарка. Нетреба отметил, что в этом году такому формату озеленения впервые уделили особое внимание и выделили большие площади. На этой площадке можно полюбоваться южными плектрантусами, пилеями и будрами.
Красочный фестиваль в российской столице продлится до 8 сентября. Для его организации в Москву было завезено более полумиллиона уникальных растений.
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