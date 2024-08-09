Московская "Единая Россия" направила семь машин с гуманитарной помощью в Курскую область

Парламентарии не могли остаться в стороне

Страшная трагедия, обрушившаяся на Курскую область, поразила жителей всей страны. Столичные парламентарии "Единой России" оперативно отреагировали на ситуацию и быстро организовали сбор гумпомощи для жителей попавшего под атаку российского региона, многие из них сейчас вынуждены находиться в ПВРах.



Всего за сутки "единороссам" вместе с москвичами удалось собрать пять тонн гуманитарки. Семь груженых автомобилей уже отправились по месту назначения.

"В машинах находится питьевая вода, генераторы, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое", – рассказал глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

Накануне, 8 августа, столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что больницы и медики Белокаменной готовы принять пострадавших, более того, московские доктора уже отправились под Курск помогать раненым.

В свою очередь, глава столичного исполкома регионального отделения ЕР Максим Руднев подчеркнул, что парламентарии всегда чутко реагируют на чужую беду и готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ни в чем не повинным пострадавшим гражданам.

"Как только мы узнали о трагедии, сразу организовали гуманитарный сбор и особо активно откликнулось "Женское движение Единой России" Москвы", – рассказал Максим Руднев.