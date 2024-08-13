Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России"

Парламентарии стараются сделать все возможное для поддержки региона

Трагедия в Курской области затронула всю страну. Люди из разных уголков государства стараются помочь многострадальному российскому региону. Сегодня, 13 августа, в поддержку жителей атакованной украинцами области отправился второй гумконвой от столичного отделения партии "единороссов".



"Сегодня отправлен из Москвы уже второй конвой из нескольких машин (…) Сейчас очень важно всем вместе поддержать мирных жителей Курской области", – обратил особое внимание глава исполкома столичной ЕР Максим Руднев.

В свою очередь, региональный руководитель "Женского движения ЕР" Ирина Елиферова отметила, что в сборе гумпомощи для курян приняли участие все отделения партии, а также команда столичного градоначальника Сергея Собянина. Необходимые продукты и вещи были собраны в рекордно короткие сроки – всего за день.

"Поддержка мирного населения наших регионов – часть партийной народной программы", – особо отметила Елиферова.