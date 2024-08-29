Завершающие мероприятия "Театрального бульвара" пройдут 30 и 31 августа

Фестиваль привлек большое внимание публики

В последние летние дни в Белокаменной состоятся завершающие мероприятия крупного культурного фестиваля "Театральный бульвар". Москвичей и гостей главного города страны приглашают на различные представления, посвященные окончанию красочного фестиваля.



"Фестиваль успел полюбиться москвичам и гостям столицы (...). Мы хотим сделать последние дни фестиваля теплым и душевным событием и для наших зрителей, и для артистов", – обратил особое внимание глава московского Департамента культуры Алексей Фурсин.

Уже завтра, в пятницу, гости фестиваля, которые решат посетить основную сцену на Покровском бульваре, смогут насладиться постановкой "Сказка о рыбаке и рыбке". Также перед участниками мероприятия выступит знаменитая артистка Ирина Безрукова. Кроме того, зрителю предлагают посетить и другие спектакли московских культурных учреждений. На Чистопрудном бульваре будут показывать постановки "Цветик-семицветик", "Записки Черномора" и другие спектакли.

В российской столице работает несколько крупных площадок, созданных для организации культурного досуга жителей и гостей Златоглавой. Еще одной культурной точкой притяжения стала Пушкинская площадь. Там пройдет музыкальный концерт "Голос над миром", для посетителей будут петь знаменитые исполнители.

В последний день фестиваля, в субботу, на Пушкинской площади пройдет торжественная церемония закрытия. Богатая музыкальная программа никого не оставит равнодушными. В амфитеатре "Яма" яркими постановками гостей будут развлекать именитые артисты. Перед москвичами и туристами выступят Владимир Скворцов, Елена Захарова, Егор Дружинин и другие знаменитости. Незабываемый моноспектакль "Школа этикета" представит известная артистка Александра Ребенок.

В последний день "Театрального бульвара" на Чистопрудном покажут яркую постановку "Алый парус Грина". Также на суд зрителя представят яркие сказки, иллюстрирующие традиции Китая, Японии и Кореи. Всю информацию о программе можно посмотреть в онлайн-формате.