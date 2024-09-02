Усолью-Сибирскому подарили новый облик

На главных улицах города появились красочные муралы, рассказывающие об экологической миссии «Росатома»

Город Усолье-Сибирское отметил 355-летие со дня основания. При поддержке Госкорпорации "Росатом" и Федерального экологического оператора талантливые художники коллектива "ЦЕХ" и творческого проекта "Голос улиц" расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице. Новый образ получили также пять трансформаторных подстанций в городских дворах.



Картины рассказывают об экологической миссии "Росатома" и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, истории города, включенного в семью "атомных городов", и ценности природных ресурсов.

"Усолье-Сибирское – город химиков, который всегда имел большие традиции, большую историю и, самое главное, большой потенциал",

– отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, вопросы экологической безопасности всегда были на первом плане в этом городе. "В момент чрезвычайной ситуации Госкорпорация "Росатом" протянула Усолью-Сибирскому руку помощи и помогла решить острую проблему на "Усольехимпроме". Однако именно простые жители своим желанием, своими возможностями, своим трудолюбием, целеустремленностью и характером создали условия для победы", – подчеркнул глава региона.

Госкорпорация "Росатом" с 2020 года реализует комплексный проект по ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия "Усольехимпром".

"Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города. Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным",

– рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

"Главное богатство Усолья-Сибирского – его жители, открытые ко всему новому, неравнодушные, готовые приложить свои силы и таланты для его развития. Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости", – отметил, в свою очередь, генеральный директор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин.

В рамках национального проекта "Экология" госкорпорация "Росатом" создает в логике экономики замкнутого цикла безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде – в том числе, в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона "Красный Бор" (Ленинградская обл.), а также в Магнитогорске.