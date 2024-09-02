Губернатор Подмосковья посетил новый образовательный центр «Полет» в Красногорске

Губернатор Подмосковья посетил новый образовательный центр «Полет» в Красногорске
Фото: Евгений Пронин
В этом году в Московской области открылись 39 новых школ и 24 детских сада

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся образовательного центра "Полет" в Красногорске с Днем знаний. Центр открылся на год раньше запланированного срока. О визите губернатора сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Новый образовательный комплекс "Полет" включает школу на 1500 мест и детский сад для 200 детей. В перспективе в состав центра войдут ещё четыре дошкольных учреждения. Центр "Полет" построили при поддержке нацпроекта "Образование".

Андрей Воробьев отметил, что проект был реализован в сжатые сроки благодаря поддержке жителей и активной работе строителей.

"Спасибо строителям, мы возвели одну из самых больших школ по президентскому проекту здесь, в Красногорске. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживали, подсказывали, переживали", – подчеркнул Воробьев.

В новом учебном году центр примет 2600 учащихся, из которых 600 – дошкольники. Здесь уже открыты математические и медиаклассы, социально-экономическое и технологическое направления. Также в центре работают кружки по художественной гимнастике, самбо, шахматам, детский театр и туристический клуб.

При этом особое внимание в "Полете" уделили подбору педагогического состава – в центре работают 105 учителей и 19 воспитателей из различных регионов России.

Открытие "Полета" в Красногорске позволило значительно снизить нагрузку на другие школы района, обеспечив учащимся комфортные условия для обучения и развития. В ходе мероприятия Андрей Воробьев посетил один из первых классов, где поздравил детей с началом учебы и угостил их мороженым.

Отметим, что в этом году в Подмосковье открылись 39 новых школ и 24 детских сада. Кроме того, после капитального ремонта свои двери вновь распахнули 40 школ и 21 садик.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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