Производство оборудования в Подмосковье увеличилось с начала 2024 года

Производство оборудования в Подмосковье увеличилось с начала 2024 года
Фото: пресс-служба Мининвеста Подмосковья
В Подмосковье действуют меры поддержки бизнеса

За первые семь месяцев текущего года производственные предприятия Московской области заметно нарастили выпуск электрического и оптического оборудование. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Мининвеста региона.

Производство коммуникационного оборудования увеличилось на 19,5%, а производство оптических приборов и кинооборудования – почти в четыре раза, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

"Выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 млрд рублей в натуральном выражении",

– добавила Зиновьева.

Как следует из данных Мининвеста Подмосковья, рост также наблюдается в производстве компьютеров и периферийных устройств. Кроме того, с начала текущего года выросло производство осветительного оборудования – показатель составил 13%.

Однако наибольший прирост зафиксирован в сегменте станков и оборудования для обработки твердых материалов. Он увеличился почти на 80%, отметили в Мининвесте.

Все это способствует наиболее эффективному использованию ресурсов в соответствии с задачами нацпроекта "Производительность труда".

Напомним, что в Подмосковье действуют меры поддержки бизнеса. Информация о них доступна на Инвестиционном портале региона.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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