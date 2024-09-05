Производство оборудования в Подмосковье увеличилось с начала 2024 года

В Подмосковье действуют меры поддержки бизнеса

За первые семь месяцев текущего года производственные предприятия Московской области заметно нарастили выпуск электрического и оптического оборудование. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Мининвеста региона.



Производство коммуникационного оборудования увеличилось на 19,5%, а производство оптических приборов и кинооборудования – почти в четыре раза, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

"Выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 млрд рублей в натуральном выражении",

– добавила Зиновьева.

Как следует из данных Мининвеста Подмосковья, рост также наблюдается в производстве компьютеров и периферийных устройств. Кроме того, с начала текущего года выросло производство осветительного оборудования – показатель составил 13%.

Однако наибольший прирост зафиксирован в сегменте станков и оборудования для обработки твердых материалов. Он увеличился почти на 80%, отметили в Мининвесте.

Все это способствует наиболее эффективному использованию ресурсов в соответствии с задачами нацпроекта "Производительность труда".

Напомним, что в Подмосковье действуют меры поддержки бизнеса. Информация о них доступна на Инвестиционном портале региона.