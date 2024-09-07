Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Председатель правительства воспользовался системой электронного голосования

Михаил Мишустин в дистанционном формате проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

Председатель правительства подчеркнул важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах.

"У глав субъектов и депутатов, которых в эти дни выбирают жители России, огромная ответственность. Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всем, что волнует граждан, руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит президент: улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы наша страна оставалась сильной и процветающей. Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение – ради настоящего и будущего России",

– подчеркнул премьер-министр.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино пройдут с по 8 сентября 2024 года. Избиратели, проголосовавшие электронно, станут участниками розыгрыша призовых баллов акции "Миллион призов".

Источник: Телеграм-канал Михаила Мишустина ✓ Надежный источник

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