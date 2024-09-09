C июня 2024 года в области началась комплектация Первой танковой армии контрактниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе, который был открыт в мае 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.



В сообщении сказано, что центр предоставляет комплекс услуг для добровольцев, включая оформление документов, прохождение медкомиссии, а также юридические консультации.

Бойцы начинаю подготовку сразу после прибытия в центр, где им предоставляют казарму и трехразовое питание. Кроме того, потенциальные военные начинают получать полезные навыки еще до начала отбора.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр был создан как пункт набора добровольцев. Однако он быстро превратился в площадку для начальной военной подготовки.

"Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца",

– подчеркнул Воробьев.

Кроме курсов по теории и тактической медицине, добровольцы проходят тренировки по обращению с БПЛА.

Воробьев также отметил, что Московская область регулярно отправляет на передовую необходимую технику. В ее число входят, например, квадрокоптеры и системы РЭБ. Это оборудование, по его словам, крайне востребовано бойцами на передовой.

Стоит отметить, что с июня 2024 года в Подмосковье началась комплектация Первой танковой армии контрактниками. Те, кто подписывает контракт, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере до 1,9 млн рублей.

Подробности о наборе на военную службу можно найти на сайте или по телефону +7 (495) 990-77-77.