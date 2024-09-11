Семейную регату дипломатов стран БРИКС провели на Клязьминском водохранилище

Мероприятие объединило представителей десятков стран

Семейная регата дипломатов из государств-членов БРИКС состоялась на Клязьминском водохранилище. Представители более 40 стран вместе с супругами и детьми приняли участие в соревнованиях под парусом, сообщает корреспондент "МИР 24" Георгий Карпов.

На мероприятии, организованном на подмосковном водохранилище, царила домашняя и дружеская атмосфера. Руководители и представители дипломатических миссий БРИКС собрались на регате, чтобы провести время в неформальной обстановке. Для участников был организован второй завтрак, чтобы они набрались сил перед выходом на воду.

В состязаниях приняли участие три сотни человек, которые соревновались в составе международных команд под руководством опытных шкиперов. Им выпала возможность управлять лодками олимпийского класса, способными разгоняться до 40 километров в час при сильном ветре. Однако в этот день участников порадовала хорошая погода – яркое солнце и легкий ветер создавали идеальные условия для тех, кто впервые пробует свои силы в парусном спорте.

Главная цель регаты – не победа, а установление диалога и создание новых связей между участниками. Поэтому каждый, кто принял участие в семейной регате БРИКС, стал ее победителем.