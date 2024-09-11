Семейную регату дипломатов стран БРИКС провели на Клязьминском водохранилище

Семейную регату дипломатов стран БРИКС провели на Клязьминском водохранилище
Фото: www.unsplash.com
Мероприятие объединило представителей десятков стран

Семейная регата дипломатов из государств-членов БРИКС состоялась на Клязьминском водохранилище. Представители более 40 стран вместе с супругами и детьми приняли участие в соревнованиях под парусом, сообщает корреспондент "МИР 24" Георгий Карпов.

На мероприятии, организованном на подмосковном водохранилище, царила домашняя и дружеская атмосфера. Руководители и представители дипломатических миссий БРИКС собрались на регате, чтобы провести время в неформальной обстановке. Для участников был организован второй завтрак, чтобы они набрались сил перед выходом на воду.

В состязаниях приняли участие три сотни человек, которые соревновались в составе международных команд под руководством опытных шкиперов. Им выпала возможность управлять лодками олимпийского класса, способными разгоняться до 40 километров в час при сильном ветре. Однако в этот день участников порадовала хорошая погода – яркое солнце и легкий ветер создавали идеальные условия для тех, кто впервые пробует свои силы в парусном спорте.

Главная цель регаты – не победа, а установление диалога и создание новых связей между участниками. Поэтому каждый, кто принял участие в семейной регате БРИКС, стал ее победителем.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник

Минобороны РФ объявило о масштабной атаке ВСУ на Россию

Основной удар пришелся по центральной части страны

"Была чистка": на Западе объяснили катастрофические действия США на Украине

Вашингтон действует исключительно в собственных интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей