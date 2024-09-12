В Подмосковье робот поможет отменить запись к врачу

Робот способен одновременно обрабатывать до 600 звонков

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, робот Светлана, который обслуживает звонки по номеру 122 в Московской области, теперь может помочь пациентам отменить запись на прием к врачу. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.



Этот сервис, запущенный в соответствии с задачами национального проекта "Цифровая экономика", упрощает взаимодействие жителей региона с системой здравоохранения, говорится в сообщении ведомства.

Ранее робот Светлана помогала вызывать врача на дом и записываться на прием. По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, теперь она может также отменить запись, что раньше было доступно только через портал Госуслуг.

"Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись", – отметил Сапанюк.

Светлана работает круглосуточно и способна одновременно обрабатывать до 600 звонков.