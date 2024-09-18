Андрей Воробьев: Наша задача – найти с УК умные и эффективные решения для создания комфортных условий жизни

Андрей Воробьев: Наша задача – найти с УК умные и эффективные решения для создания комфортных условий жизни
Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Губернатор выступил на стратегической сессии с представителями управляющих компаний

В Доме регионального правительства Московской области прошла стратегическая сессия "Команду делают люди – трансформация к лучшему", на которой обсуждались вопросы улучшения работы управляющих компаний (УК). На мероприятии собрались директора более 80 муниципальных и порядка 20 частных УК, которые обслуживают 22 тысячи многоквартирных домов (42% от общего числа в регионе). В обсуждениях участвовали также представители профильных министерств, ведомств, эксперты и бизнес-тренеры.

"Мы очень надеемся, что каждый из присутствующих здесь хорошо понимает, насколько от этого зависит доверие к управляющей компании. Поэтому хочется выразить надежду, что мы будем и дальше эволюционировать, развиваться в этой работе, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая стратегическую сессию. – Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу – это касается и "Добродела", и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ".

Основной темой сессии стало повышение профессионализма в УК. Губернатор отметил, что одной из ключевых задач управляющих компаний является формирование компетентных команд. Оценка эффективности работы УК будет проводиться по нескольким критериям, включая укомплектованность штата и количество жалоб от жителей.

"Всегда есть сложности, с которыми сталкивается управляющая компания, в их числе – рабочая сила. Но без штата работников, которые выходят на площадки, со всем этим не справиться. Поэтому важно искать квалифицированных работников", - сказал Андрей Воробьев.

Отдельное внимание было уделено подготовке к отопительному сезону. УК должны следовать единому стандарту, который включает проверку и обслуживание инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение, дымоходы и вентиляционные каналы. Важно также утеплять трубопроводы и устранять неисправности в зданиях. После всех проверок формируется чек-лист, а окончанием подготовки становится подписание паспорта готовности многоквартирного дома к зимнему периоду.

На сессии обсудили также алгоритмы действий УК в аварийных ситуациях, например, при необходимости сливать воду из отопительных систем для предотвращения замерзания. Андрей Воробьев подчеркнул, что успешная работа управляющих организаций в Подмосковье должна строиться на принципах вежливости и внимательного отношения к жителям. Быстрая реакция на жалобы и обращения – приоритетная задача для всех УК.

Чтобы повысить доступность услуг для граждан, предложено перенести часть функций управляющих компаний в многофункциональные центры (МФЦ). Это упростит получение таких услуг, как выписки из лицевых счетов, справки о задолженностях за ЖКУ, информация о сроках капремонта, справки для перерасчета платежей по водоснабжению и многое другое.

В рамках национального проекта "Цифровая экономика" активно внедряются электронные сервисы в сфере ЖКХ. В Московской области уже действуют умная платежка и единый платежный документ, а также проводится электронное голосование на общих собраниях собственников жилья (ОСС). Такой формат обеспечивает автоматизацию процессов, защищает данные и исключает возможность незаконной смены управляющей компании. Все результаты голосования фиксируются в реестре лицензий Московской области.

"Сейчас в распоряжении управляющих организаций очень много инструментов. И самый большой потенциал как раз в цифровом развитии, в переходе ряда функций в электронный вид. Важно постоянное общение с собственниками жилья, а это очень удобно делать, когда у каждого сегодня в руках смартфон, - рассказала член экспертного совета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ, заместитель директора платформы для управляющих организаций Doma.ai (Сбер) Олеся Лещенко. – Собственники жилья должны участвовать в принятии важных решений для своего дома. Электронный формат позволяет сделать бытовые коммуникации более удобными".

Еще одной темой стало стандартизирование договоров, заключаемых с управляющими компаниями. В них должны быть четко прописаны перечень и объемы работ, адреса и характеристики многоквартирных домов, а также конкретные расценки на работы. Важной частью договоров станут штрафы за несоблюдение обязательств. Это позволит контролировать качество выполнения услуг и повысит ответственность УК перед жителями.

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СПРАВОЧНО

В Московской области – порядка 54 000 МКД. Их общая площадь – 275 млн м². В многоквартирных домах проживают почти 7,4 млн человек.

В регионе действует более 800 управляющих организаций. Из них 85 – муниципальных, они обслуживают 22 тысячи МКД (42% от общего числа в регионе).

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