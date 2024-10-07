Андрей Воробьев: в Подмосковье открыт первый в России центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих

Андрей Воробьев: в Подмосковье открыт первый в России центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих
Автор фото: Константин Семенец
Учреждение сможет одновременно разместить до 100 человек

В Сергиево-Посадском округе Московской области начал работу уникальный центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих людей. Учреждение, построенное при поддержке Московской области, сможет одновременно разместить до 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет и предоставит возможность реабилитации участникам специальной военной операции с потерями слуха и зрения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Подмосковья.

На церемонии открытия Семейного центра имени А.И. Мещерякова присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Воробьев отметил, что центр создан для поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, желающих получить профессию и активно участвовать в жизни общества.

"Наша задача – сделать всё, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания Центра. В своё время мы обращались с этой идеей к нашему президенту и получили поддержку", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Центр является первым в своем роде в стране и располагается рядом с существующим семейным центром, который работает с детьми с нарушениями слуха и зрения с 1962 года.

Создание нового учреждения стало ответом на потребность в дальнейшей поддержке выпускников интернатов, нуждающихся в социализации и профессиональной подготовке.

Патриарх Кирилл, освятивший закладной камень будущего центра в 2017 году, отметил, что открытие учреждения стало важным событием и выразил восхищение подвигом людей, которые преодолевают физические ограничения и могут быть счастливыми, несмотря на трудности.

Общая площадь нового центра составляет 17,5 тыс. квадратных метров и включает жилые помещения, медицинские и реабилитационные блоки, библиотеку, бассейн, спортивные и актовые залы. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и благоустройству территории.

Центр предложит обучение по 12 специальностям, таким как швея, плотник и кухонный рабочий. Для практики организованы сотрудничества с крупными компаниями, такими как "Сбер" и "Билайн".

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