Перечислены основные признаки зависимости от секса

Недуг довольно часто остается незамеченным

Сексуальная зависимость является одной из самых распространенных в мире, но ее стигматизируют чаще других. Особенно часто проблема проявляется в необходимости часто смотреть порнографию, утверждает психиатр Майл Олла. Он выделил несколько признаков, которые помогут установить, есть ли у вас трудности в этой области или нет.

1. Навязчивые сексуальные мысли являются наиболее распространенным признаком. Это проявляется в частых мыслях об интиме и прокручивании воспоминаний прошлого опыта.

2. Количество времени, которое человек посвящает сексуальным занятиям, тоже может указывать на зависимость. Среди них не только просмотр порно, но и поиск потенциального партнера.

3. Ощущения стресса и стыда от своих порывов испытывают все люди с сексуальной зависимостью, поскольку они не могут их контролировать. В итоге это провоцирует развитие депрессии.

4. Растущая тяга к сексуальным удовольствиям, которая плохо сказывается на качестве повседневной жизни, тоже тревожный симптом. Это проявляется в незащищенных интимных связях, непристойных действиях на публике и интрижках с незнакомцами.

5. Прогулы работы, избегание семейных дел и других мероприятий из-за своих желаний – тоже признак проблем.

"Сексуальная зависимость – сложная проблема, которая часто остается незамеченной, поскольку она не всегда проявляется теми способами, которые люди обычно связывают с зависимостью",

– подытожил врач.

