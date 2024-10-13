Перечислены основные признаки зависимости от секса

Перечислены основные признаки зависимости от секса
Фото: unsplash.com
Недуг довольно часто остается незамеченным

Сексуальная зависимость является одной из самых распространенных в мире, но ее стигматизируют чаще других. Особенно часто проблема проявляется в необходимости часто смотреть порнографию, утверждает психиатр Майл Олла. Он выделил несколько признаков, которые помогут установить, есть ли у вас трудности в этой области или нет.

1. Навязчивые сексуальные мысли являются наиболее распространенным признаком. Это проявляется в частых мыслях об интиме и прокручивании воспоминаний прошлого опыта. 

2. Количество времени, которое человек посвящает сексуальным занятиям, тоже может указывать на зависимость. Среди них не только просмотр порно, но и поиск потенциального партнера. 

3. Ощущения стресса и стыда от своих порывов испытывают все люди с сексуальной зависимостью, поскольку они не могут их контролировать. В итоге это провоцирует развитие депрессии.

4. Растущая тяга к сексуальным удовольствиям, которая плохо сказывается на качестве повседневной жизни, тоже тревожный симптом. Это проявляется в незащищенных интимных связях, непристойных действиях на публике и интрижках с незнакомцами.

5. Прогулы работы, избегание семейных дел и других мероприятий из-за своих желаний – тоже признак проблем. 

"Сексуальная зависимость – сложная проблема, которая часто остается незамеченной, поскольку она не всегда проявляется теми способами, которые люди обычно связывают с зависимостью",

– подытожил врач.

Источник: Daily Star

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