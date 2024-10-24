Андрей Воробьев анонсировал открытие Мытищинской хорды в декабре 2024 года

В декабре в Московской области откроют Мытищинскую хорду – дорогу, которая станет Северным дублёром МКАД. Она объединит Афанасовское и Пироговское шоссе в единый дорожный узел, значительно улучшив транспортную доступность для жителей округов Мытищи, Долгопрудный, Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который лично проверил ход строительства, проехав по готовым участкам.



"Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшение качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы: стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом. Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества. Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мытищинская хорда, также известная как трасса "Виноградово - Болтино – Тарасовка", строится в рамках частной концессионной инициативы и является первой такой дорогой в Подмосковье.

Четырёхполосная трасса длиной 16,1 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе, позволяя разгрузить эти дороги и вывести часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино.

На новой трассе будет 11 мостов и путепроводов, шесть транспортных развязок, которые соединят дорогу с восемью населёнными пунктами. Время в пути между городами Пушкино и Долгопрудный, а также Мытищами и Лобней сократится до 30 минут, что вдвое быстрее, чем сейчас. Это улучшение почувствуют более 850 тысяч жителей региона.

Дорога будет работать по системе взимания оплаты "Свободный поток", что увеличит её пропускную способность, а проезд общественного транспорта останется бесплатным.