Губернатор Подмосковья назвал срок открытия движения по разворотной эстакаде на Каширском шоссе

Каширское шоссе в Московской области проходит масштабную реконструкцию, направленную на увеличение его пропускной способности и улучшение транспортной доступности. Для минимизации неудобств работы разбиты на четыре этапа.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в декабре 2024 года планируется открыть движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и автодорогой А-105, что позволит значительно сократить время в пути для автолюбителей, а после Нового года начнет работу новая развязка на пересечении с Володарским шоссе.Реконструкция Каширского шоссе в Московской области проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается – это индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Поэтому мы рассчитываем, что строительная компания "СтройТрансГаз", с которой мы давно работаем, нас не подведет", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что на данный момент на участках строительства трудится более 260 рабочих и 60 единиц техники. Завершены укладка асфальта и установка барьерного ограждения на одном из двух путепроводов.

При этом открытие разворотной эстакады обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а новая развязка позволит легко пересекать Володарское шоссе. В итоге это сократит время в пути до 20 минут, разгрузит соседние населенные пункты и улучшит транспортную доступность для более чем 500 000 человек.

Стоит также отметить, что этапы 3 и 4 включат реконструкцию участка Каширского шоссе от автодороги А-105 до Володарского шоссе, а также создание дополнительных транспортных развязок и расширение дороги до шести-восьми полос на отрезке в 1,3 км.

Завершить работы по проекту планируют к концу 2026 года, что позволит увеличить пропускную способность на 25-30% и устранить дорожные заторы на этом направлении.