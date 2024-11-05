Губернатор Подмосковья назвал срок открытия движения по разворотной эстакаде на Каширском шоссе

Губернатор Подмосковья назвал срок открытия движения по разворотной эстакаде на Каширском шоссе
Автор фото: Александра Степанова

Каширское шоссе в Московской области проходит масштабную реконструкцию, направленную на увеличение его пропускной способности и улучшение транспортной доступности. Для минимизации неудобств работы разбиты на четыре этапа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в декабре 2024 года планируется открыть движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и автодорогой А-105, что позволит значительно сократить время в пути для автолюбителей, а после Нового года начнет работу новая развязка на пересечении с Володарским шоссе.Реконструкция Каширского шоссе в Московской области проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Очень востребованная дорога. Ленинский городской округ активно развивается – это индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Поэтому мы рассчитываем, что строительная компания "СтройТрансГаз", с которой мы давно работаем, нас не подведет", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что на данный момент на участках строительства трудится более 260 рабочих и 60 единиц техники. Завершены укладка асфальта и установка барьерного ограждения на одном из двух путепроводов.

При этом открытие разворотной эстакады обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а новая развязка позволит легко пересекать Володарское шоссе. В итоге это сократит время в пути до 20 минут, разгрузит соседние населенные пункты и улучшит транспортную доступность для более чем 500 000 человек.

Стоит также отметить, что этапы 3 и 4 включат реконструкцию участка Каширского шоссе от автодороги А-105 до Володарского шоссе, а также создание дополнительных транспортных развязок и расширение дороги до шести-восьми полос на отрезке в 1,3 км. 

Завершить работы по проекту планируют к концу 2026 года, что позволит увеличить пропускную способность на 25-30% и устранить дорожные заторы на этом направлении.

Одно решение Польши по СВО вывело Зеленского из себя

Президент не ожидал проблем с помощью от союзников

Озвучены ужасные последствия выборов в США для России и всего мира

Не исключено, что это приведет к началу третьей мировой войны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей