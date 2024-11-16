Доверительные отношения: как научить ребенка рассказывать о своих проблемах?

Такое общение – важная часть социального развития

Формирование доверительной коммуникации с детьми – непростая задача для родителей, которая требует времени и терпения. Создание безопасной среды, честность и эмоциональная поддержка помогут ребенку чувствовать себя комфортно и охотно делиться своими переживаниями. Такое общение – важная часть социального развития. О том, как стать ближе и наладить открытый диалог с детьми, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Почему так трудно завоевать доверие детей?

В традиционной модели "родитель-ребенок" практически невозможно представить ситуацию, в которой дети будут добровольно рассказывать взрослым о своих проблемах. Почему? Потому что отец и мать часто занимают позицию судьи. То есть родитель по умолчанию является источником опасности, ограничений, осуждения, критики. Старшие часто не понимают, что дети исследуют мир, познают новое, поэтому совершают ошибки.

Правила доверительного общения

Если вы хотите, чтобы сын или дочь были с вами откровенны, то, наверное, нужно поменять саму модель диалога. Как это сделать?

Проанализировать свое поведение

Не требуйте честности от детей, если сами неискренни с ними. Разве вы всегда открыто говорите о своих делах? Делитесь собственными переживаниями, а также тем, как вы справляетесь с трудностями. Такие беседы помогут ребенку увидеть, что обсуждение проблем – это нормально и полезно.

Относиться к детям с уважением

Надо воспринимать ребенка как маленького взрослого, а не как несмышленыша. Ваши дети – воплощение души в новом теле. Это осознанные создания, которые проживают свой опыт так же, как и вы. Мудрый взгляд на жизнь даст возможность смотреть на ребенка с уважением, а не с осуждением. Важно применять подход, основанный на позитивной поддержке, и избегать негативных оценок.

Хвалить и поддерживать детей

Легко критиковать ошибки маленького человека с высоты своего опыта, но куда более конструктивно хвалить его за проявленную инициативу, смелость действовать вопреки, готовность шагнуть в неизведанное. В жизни детей и подростков возникает огромное количество вызовов. То, что взрослым кажется простым и очевидным, для ребенка – целое событие. Научитесь видеть и одобрять решительные действия детей, поддерживать их в сложных ситуациях.

Стать для ребенка близким другом

Дети куда охотнее делятся проблемами со своими сверстниками, чем с родителями. Почему так? Потому что знают, что им за это "не прилетит". Для выстраивания доверительных отношений очень важно стать для ребенка другом, а не только судьей и наставником.

Когда дети чувствуют дружеское плечо, видят в родителе человека, с которым можно пошутить, подурачиться, пошалить, то это вызывает чувство доверия, равенства, открытости, открывает окно для откровенного диалога. Такой формат не означает, что вы выходите из роли старшего, но развивает более близкие отношения, которые дети очень ценят.

Создать безопасное пространство для общения

Обеспечьте ребенку комфортную и доброжелательную атмосферу, в которой удобно обсуждать проблемы и переживания. Выберите спокойное место дома, где можно поговорить. Ваша реакция должна быть ровной и мирной, даже если ребенок делится чем-то неприятным.

Задавать открытые вопросы

Используйте данный формат беседы, чтобы стимулировать обсуждение. Интересуйтесь конкретными моментами, например, тем, как ребенок чувствует себя в школе. Это поможет ему поразмышлять и рассказать больше. Обучите его распознавать и называть свои эмоции на примерах из книг или фильмов, где демонстрируются различные чувства.

Общаться регулярно

Старайтесь беседовать в определенное время – вечером после ужина, в выходной день или перед сном. Это создаст полезную привычку делиться впечатлениями и переживаниями и станет доброй семейной традицией.

Будьте сами более открыты – это вызовет у ребенка стремление быть искренним с вами. Используйте доступные формулировки, учитывая его возраст и уровень развития. А самое главное – действуйте с любовью, теплом и желанием помочь.