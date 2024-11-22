Худрук Театра сатиры: Новые правила продажи билетов помогут победить спекулянтов

Зритель не должен страдать от действий перекупщиков

Евгений Герасимов, народный артист РФ и худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, подчеркнул важность миссии театра в современном мире. Он напомнил слова Станиславского о том, что нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве. По его мнению, это особенно актуально сегодня, когда многие забывают, что основная задача театра – транслировать вечные ценности.

Герасимов отметил, что за последние годы театральная аудитория заметно помолодела. Наибольшую часть зрителей составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. На втором месте находятся зрители от 25 до 34 лет, а также семьи с детьми.

По данным исследований ВЦИОМа, каждый четвертый россиянин считает себя театралом и хотел бы посещать театр несколько раз в год. Однако одной из главных причин, мешающих этому, остается стоимость билетов. На это влияют как объективные экономические факторы, так и высокие гонорары медийных актеров, которых приглашают для привлечения публики.

Кроме того, значительную проблему создают перекупщики, включая неофициальные агентства и частные лица, продающие билеты по завышенным ценам. Зачастую зритель, заплативший крупную сумму, может столкнуться с поддельным или недействительным билетом.

Решением этой проблемы могут стать новые правила продажи билетов, которые вступят в силу с 1 декабря. Согласно новым требованиям, при покупке билета на мероприятия с 15 марта 2025 года необходимо будет указывать данные документа, удостоверяющего личность. На входе в театр планируется проверять не только билет, но и документ, указанный при покупке. Таким образом, именные билеты станут непередаваемыми и не подлежащими перепродаже.

Пока новые правила будут тестироваться в учреждениях, подведомственных московскому департаменту культуры. Введение этого порядка, по мнению многих руководителей театров, позволит избавиться от спекулянтов и сделать посещение театров более доступным и безопасным.

"Зритель не должен страдать от действий перекупщиков и недобросовестных агентств. У него должно быть право выбора билета по доступной цене. И Театр сатиры, и Театр на Малой Ордынке могут предложить билеты для всех категорий граждан – с любым достатком", – обратил особое внимание Герасимов.

Культурный деятель добавил, что в этом вопросе большой вклад делают спонсоры, также театры поддерживает государственный бюджет.