Худрук Театра сатиры: Новые правила продажи билетов помогут победить спекулянтов

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Евгений Герасимов, народный артист РФ и худрук Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, подчеркнул важность миссии театра в современном мире. Он напомнил слова Станиславского о том, что нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве. По его мнению, это особенно актуально сегодня, когда многие забывают, что основная задача театра – транслировать вечные ценности.
Герасимов отметил, что за последние годы театральная аудитория заметно помолодела. Наибольшую часть зрителей составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. На втором месте находятся зрители от 25 до 34 лет, а также семьи с детьми.
По данным исследований ВЦИОМа, каждый четвертый россиянин считает себя театралом и хотел бы посещать театр несколько раз в год. Однако одной из главных причин, мешающих этому, остается стоимость билетов. На это влияют как объективные экономические факторы, так и высокие гонорары медийных актеров, которых приглашают для привлечения публики.
Кроме того, значительную проблему создают перекупщики, включая неофициальные агентства и частные лица, продающие билеты по завышенным ценам. Зачастую зритель, заплативший крупную сумму, может столкнуться с поддельным или недействительным билетом.
Решением этой проблемы могут стать новые правила продажи билетов, которые вступят в силу с 1 декабря. Согласно новым требованиям, при покупке билета на мероприятия с 15 марта 2025 года необходимо будет указывать данные документа, удостоверяющего личность. На входе в театр планируется проверять не только билет, но и документ, указанный при покупке. Таким образом, именные билеты станут непередаваемыми и не подлежащими перепродаже.
Пока новые правила будут тестироваться в учреждениях, подведомственных московскому департаменту культуры. Введение этого порядка, по мнению многих руководителей театров, позволит избавиться от спекулянтов и сделать посещение театров более доступным и безопасным.
"Зритель не должен страдать от действий перекупщиков и недобросовестных агентств. У него должно быть право выбора билета по доступной цене. И Театр сатиры, и Театр на Малой Ордынке могут предложить билеты для всех категорий граждан – с любым достатком", – обратил особое внимание Герасимов.
Культурный деятель добавил, что в этом вопросе большой вклад делают спонсоры, также театры поддерживает государственный бюджет.
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