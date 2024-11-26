До конца года в Подмосковье введут 58 социальных объектов – 35 новых и 23 после капремонта

До конца года в Подмосковье введут 58 социальных объектов – 35 новых и 23 после капремонта
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Кроме того, досрочно завершат строительство еще 4, которые должны были сдать в 2025-м. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили эту работу.

 "Не за горами декабрь, поэтому мы сегодня подводим предварительные итоги по объектам, которые сдаем по государственным программам, чаще всего в рамках национальных проектов. Это и капитальные ремонты, и строительство, – сказал Андрей ВОРОБЬЕВ. – Наша задача – не просто построить, ввести, но и запустить объекты, которых большое количество. Это другая, не менее важная, трудоемкая работа. Если это школа, важно разъяснить жителям, когда дети туда пойдут – с 3 четверти или с 1 сентября. Но ключевое, чтобы мы увидели реальный эффект от государственных инвестиций, которые были реализованы. Очень надеюсь, что и штат будет набран, и функционирование этих больших и малых объектов будет обеспечено".

С начала 2024-го в регионе уже открыли 44 новых объекта социальной инфраструктуры, а также 71 капитально отремонтированный.

"В текущем году мы уже ввели и открыли 115 объектов, до конца года остается завершить работы на 58 (23 объекта капитального строительства и 35 – капремонта). Также планируем досрочно сдать еще 4. Там работы ведутся с опережением. Это 2 школы на 1100 мест в д. Ермолино Ленинского г.о. и п. Нагорное г.о. Мытищи, где в сентябре мы открыли самый большой садик в Московской области – на 510 мест. После ввода школы здесь планируется образовать учебный комплекс. А также 2 детский сада на ул. Школьная в г.о. Щелково, где уже ведется приемка, и п. ВУГИ г.о. Люберцы", – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр ТУРОВСКИЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

До конца года введут школы на 1100 мест в д. Сухарево г.о. Мытищи, в мкр. 10А г.о. Реутов (открытие – февраль 2025-го) и мкр Климовск г.о. Подольск, СОШ на 550 мест в квартале "Надежда" г.о. Ступино (1 сентября), а также 2 кампуса для проживания учащихся (96 и 112 мест), первый заезд в которые запланирован на май следующего года.

Также в 2024-м завершат капитальный ремонт в СОШ №11 в г.о. Долгопрудный и СОШ №5 в г.о. Лобня (ранее, к началу учебного года, ввели 40 объектов), двух зданий детского сада №2 в г.о. Дзержинский, 4 колледжа (Раменского, Мытищинского, Электростальского, Автомобильно-дорожного в г.о. Бронницы) и объекты дополнительного образования: ЦДТ "Открытие" в Орехово-Зуевском г.о., ДДТ "Созвездие" в г.о. Химки, Центр "Дружба" в г.о. Дубна и ДООПЦ "Нептун" в г.о. Щелково. Все отремонтированные объекты планируют открыть уже в январе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

До конца года введут:

– поликлинику на 600 посещений в г.о. Лобня (открытие – 20 декабря),

– больнично-поликлинический комплекс на 450 посещений в г. Хотьково Сергиево-Посадского г.о. со стационаром на 60 коек (25 декабря);

– хирургический корпус №2 "Подольской областной клинической больницы" после реконструкции;

– поликлинику на 320 посещений в г.о. Подольск (март 2025-го);

– Сухаревская подстанция скорой помощи на 5 бригад в г.о. Мытищи;

– 3 фельдшерских акушерских пунктов в д. Поповская, д. Колычево и с. Лелечи г.о. Егорьевск.

Завершение капремонта:

– Дмитровская поликлиника на 850 посещений (15 декабря);

– Одинцовская областная больница, хирургический корпус;

– Истринская клиническая больница, инфекционное отделение в г. Дедовск (декабрь);

– Психиатрическая больница №9 г. Яхрома Дмитровского г.о. (декабрь);

– Областная больница им. Розанова В.Н., инфекционное отделение в Пушкинском г.о.;

– Детское и офтальмологическое отделение в г.о. Воскресенск (декабрь);

– Баклаборатория в д. Алешино г.о. Пушкинский (январь);

– Центральная больница, главный корпус в Волоколамском г.о. (январь);

– Поликлиника в Раменском г.о. (январь);

– Поликлиника в г.о. Мытищи.

СПОРТ

В 2024-м введут стадион для игры в регби п. Монино г.о. Щелково, стадион "Торпедо" после реконструкции со строительством ФОКа в г.о. Люберц, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бадминтона и бассейном в Раменском г.о. Кроме того, до конца года планируют открыть после капремонта спортивный корпус с двумя залами и плавательным бассейном в г.о. Ступино, стадион "Чайка" г.о. Королев и бассейн "Бриз" в Дмитровском г.о.

КУЛЬТУРА

В декабре введут после реконструкции культурно-досуговый центр "Протон" в г. Протвино г.о. Серпухов и музейный комплекс "Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" (1 этап). Также завершат капитальный ремонт Дворца культуры в г.о. Ступино (январь), Ивантеевской детской школы искусств в г.о. Пушкинский (январь), ДК "Павлово-Покровский" в Павлово-Посадском г.о., ДШИ №3 в г.о. Балашиха (январь) и ДК "Октябрь" г.о. Дубна.

Кроме того, до конца года завершат отделку Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки". Открытие нового бассейна, который даст дополнительные возможности для реабилитации, запланировано на январь 2025-го.

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