MIA BOYKA рассказала о поддержавших ее звездах после скандала с квадробером

Знаменитость отметила, что "адекватных" людей в шоу-бизнесе гораздо больше, чем кажется

Уже несколько месяцев тянется скандал между певицей Мия Бойка и девочкой-квадробером, которую она осмеяла за увлечение со сцены. Инцидент разделил шоу-бизнес на два лагеря: одни были на стороне ребенка, а другие, напротив, поддержали артистку.

По словам Мии, звезд, которые был отвернулись от нее и честно сказали бы это в лицо, она не знает.

"Все боятся что-либо говорить в лицо, обычно они делают это за спиной. Но если обсуждают – это же хорошо, значит, ты интересен", – говорит девушка.

Она рассказала, что поддержку ей высказали Леонид Агутин, певец Jony, Валерия и Иосиф Пригожин. В связи с этим BOYKA указала, что "адекватных людей больше". По поводу скандала с квадробером артистка совершенно не переживает, поскольку не читает комментарии в соцсетях, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее психолог объяснил поведение Мии Бойка, которая отказывается извиняться перед ребенком и признавать, что была неправа. Он отметил, что такая стратегия заставляет публику подозревать у знаменитости развитие звездной болезни и высокомерия.