Эксперты раскрыли, как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой

Эксперты раскрыли, как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой
Фото: unsplash.com
Этот период для них является не только холодным, но и засушливым

То, как вы поливаете растения зимой, имеет решающее значение для  их здоровья, утверждают специалистыв области садоводства из Gardeners' World. Ухаживать за ними нужно в особенном режиме, поскольку отопление может плохо сказываться на уровне сухости в жилье.

Эксперты отмечают, что крайне важно не переливать комнатные растения в прохладные зимние месяцы, а главное – найти правильный баланс. В этот период следует также не ставить горшки на слишком холодных окнах.

"Регулярно опрыскивайте компост и листья из мелкодисперсного распылителя, чтобы повысить влажность", – советуют они.

Также стоит помнить, что, хотя центральное отопление может влиять на здоровье растений, большинство комнатных растений произрастают в засушливых регионах и не должны подвергаться чрезмерному поливу. Важно следить за тем, чтобы корни растений не "сидели в воде".

По словам специалистов, можно пользоваться удобным приемом: высадить растения в кашпо с отверстиями для дренажа на дне, а затем поставить каждое на большое блюдце, чтобы вода могла стекать.

Источник: Mirror

Мировая война началась: Запад в панике из-за одного решения Путина

Глобальный конфликт развивается по непредсказуемому сценарию

Германия объявила об атаке России

Инцидент подтвердили на уровне МИД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей