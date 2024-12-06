Эксперты раскрыли, как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой

Этот период для них является не только холодным, но и засушливым

То, как вы поливаете растения зимой, имеет решающее значение для их здоровья, утверждают специалистыв области садоводства из Gardeners' World. Ухаживать за ними нужно в особенном режиме, поскольку отопление может плохо сказываться на уровне сухости в жилье.

Эксперты отмечают, что крайне важно не переливать комнатные растения в прохладные зимние месяцы, а главное – найти правильный баланс. В этот период следует также не ставить горшки на слишком холодных окнах.

"Регулярно опрыскивайте компост и листья из мелкодисперсного распылителя, чтобы повысить влажность", – советуют они.

Также стоит помнить, что, хотя центральное отопление может влиять на здоровье растений, большинство комнатных растений произрастают в засушливых регионах и не должны подвергаться чрезмерному поливу. Важно следить за тем, чтобы корни растений не "сидели в воде".

По словам специалистов, можно пользоваться удобным приемом: высадить растения в кашпо с отверстиями для дренажа на дне, а затем поставить каждое на большое блюдце, чтобы вода могла стекать.