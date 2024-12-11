Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Лидер отметил технологичное развитие столицы

Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В рамках мероприятия президент России подчеркнул, что сейчас Москва входит в число лучших мировых мегаполисов.

В первую очередь это связано с привлекательностью столицы для различного рода инвестирования – в образование, технологии, науку, промышленность, указал лидер. По его словам, сейчас Москва является одним из мировых лидеров в области развития умных городов.

"Есть что показать, и показывая это, есть возможность приглашать наших партнеров и друзей для работы в Москве", – отметил Путин.

Глава государства добавил, что область искусственного интеллекта в столице уже охватывает практически все отрасли жизни: это ЖКХ, транспорт, здравоохранение и подобные. При этом самым показательным направлением стала борьба с преступностью.