Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

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Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В рамках мероприятия президент России подчеркнул, что сейчас Москва входит в число лучших мировых мегаполисов.
В первую очередь это связано с привлекательностью столицы для различного рода инвестирования – в образование, технологии, науку, промышленность, указал лидер. По его словам, сейчас Москва является одним из мировых лидеров в области развития умных городов.
"Есть что показать, и показывая это, есть возможность приглашать наших партнеров и друзей для работы в Москве", – отметил Путин.
Глава государства добавил, что область искусственного интеллекта в столице уже охватывает практически все отрасли жизни: это ЖКХ, транспорт, здравоохранение и подобные. При этом самым показательным направлением стала борьба с преступностью.
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