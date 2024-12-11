Участник программы "Время героев" стал замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

О назначении участника программы "Время героев" Кирилла Лосунчукова на пост заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

В сообщении сказано, что Лосунчуков стал одним из 83 участников программы, инициированной президентом России и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

"Как говорит президент, герои СВО – неподдельная, подлинная элита и гордость страны. Они делом доказали, что верно служат России и могут обеспечивать важные для государства, для наших жителей перемены", – прокомментировал назначение губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На новой должности Лосунчуков будет заниматься развитием инвестиционной политики и предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья.

Лосунчуков родился в Рязани в 1990 году. Он окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище и с 2012 года служил в армии. В 2020 году стал заместителем командира отряда специального назначения и был награжден орденами Мужества и "За военные заслуги". С мая 2024 года он стал участником программы "Время героев".

Программа "Время героев", поддерживающая ветеранов и героев, направлена на подготовку кадров для государственной службы. Кирилл Лосунчуков стал пятнадцатым ее участником, который получил назначение на важную государственную должность.