Инцидент произошел в России

Мужчина из Дагестана скончался после того, как узнал страшную правду о своем сынке – оказалось, что 23 года он воспитывал чужого ребенка. Все произошло из-за того, что акушерка случайно перепутала детей в роддоме.

Для Заура и Патимат ребенок стал пятым, но как только он немного повзрослел, окружающие стали замечать, что на родителей мальчик совсем не похож. Однажды Осман даже устроил матери истерику, требуя узнать, откуда она его взяла.

Подозревать неладное стали и в другой семье, когда увидели, как мальчики из разных семей похожи на "не родных" братьев. Османа даже вызвали на разговор, чтобы узнать о нем больше подробностей. Тогда Патимат начала понимать, что долгое время воспитывала чужого сына, но решила скрыть все от мужа, устроив собственное расследование.

Однако вскоре слухи дошли и до Заура. Он привлек к делу своих бывших коллег по СК, информация подтвердилась. Мужчина связался с родным сыном с помощью письма, получил ответ, но подробностей этой беседы никто не знает. С тех пор отец стал сам не свой, буквально сходил с ума.

"Он стал замкнутым, сутками молчал, уходил из дома, вел какие-то записи и тут же их уничтожал. На этой почве у него начались галлюцинации", – признались родные.

Мужчину пытались лечить, но это никак не помогало. Своего сына, которого он растил 23 года, признавать не стал. С супругой отношения тоже испортились. Через некоторое время после выписки из клиники он обзвонил всех родственников, кроме Османа, и извинился, а после пропал. Спустя три дня поисков его тело нашли у обрыва.

В итоге вскоре Патимат сделала тест на родство с сыном, который показал – он ей не родной. Они решили подать на больницу в суд, выиграв 1 млн рублей.