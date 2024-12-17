Среди молодежи растет уровень патриотизма

Военный призыв в главном городе России закончился на две недели раньше запланированного срока. Такой информацией с общественностью поделился военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Как отметил военный, досрочное завершение призыва возможно только при полном выполнении плана по числу призванных на службу граждан. Подобное происходит нечасто и свидетельствует о растущем уровне патриотических настроений среди молодых жителей столицы. Он подчеркнул, что все больше молодых людей осознают важность военной службы и рассматривают ее как возможность для личного роста.

Комиссар напомнил, что в нашей стране призыв на военную службу проходит дважды в год – весной и осенью, а осенний призыв традиционно длится до 31 декабря. Однако в этом году благодаря дополнительной информационной работе и качественной организации процессов столице удалось выполнить план досрочно.

Локтев также добавил, что набор на военную службу по контракту продолжается. Он отметил стабильный интерес москвичей, приходящих в Единый пункт отбора. Для удобства граждан было принято решение перепрофилировать под эти нужды и соседнее здание, где ранее оформлялись документы для призывников.

Таким образом, желающие поступить на службу по контракту могут обращаться в два пункта: в здание Единого пункта отбора на службу по контракту по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и в здание Единого пункта призыва на военную службу по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5.