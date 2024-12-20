В Магнитогорске провели рекультивацию одной из наиболее крупных в стране свалок

Качество жизни полумиллиона человек, проживающих вблизи объекта, значительно улучшится

"Росатом Экологический интегратор" (входит в корпорацию "Росатом") закончил работы по рекультивации Магнитогорской левобережной свалки в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

В ходе работ были использованы самые современные и эффективные решения, ранее разработанные экспертами предприятия для ликвидации аналогичных объектов накопленного вреда окружающей среде.

В рамках мероприятий по рекультивации выполнено переформирование тела свалки с перемещением более 700 тыс. м куб. отходов. Кроме того, был возведен рекультивационный защитный экран, это приспособление позволит предотвратить попадание поверхностного стока в толщу тела отходов и обеспечит требуемый уровень защиты окружающей среды. Площадь рекультивационного экрана составила 301 тыс. м кв.

На объекте возведены сложные инженерно-технические сооружения: система сбора, отведения и очистки фильтрата на очистных сооружениях, а также система сбора и утилизации биогаза в спецустановке.

В рамках биологического этапа на рекультивационном экране размещен плодородный слой, засеянный семенами многолетних трав.

"Проведенные мероприятия позволили существенно снизить нагрузку на атмосферу города, полностью прекратить сброс фильтрата свалки в окружающую среду", – обратил особое внимание директор направления по реализации отарслевых и госпрограмм в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" А.В. Лебедев.

За счет проведенных работ был повышен уровень жизни более полумиллиона жителей города и прилегающих районов Челябинской области.

В безопасное состояние приведена территория площадью более 59 га, которую теперь можно использовать для различных нужд города. В Челябинске уже был успешно реализован похожий проект, теперь на месте свалке разбита большая оранжерея.

"Завершение рекультивации магнитогорской свалки – крупнейший экологический проект для южной части региона. В Челябинске на месте бывшей городской свалки летом зеленеет трава, скоро так будет и в Магнитогорске", – особо отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Он также обратил внимание на снижение выбросов в атмосферу – они уменьшились на 17 тысяч тонн в год. Рекультивация свалок улучшила ситуацию в двух крупнейших городах важного субъекта Российской Федерации.

Справочно:

Экоблок "Росатома" играет важную роль в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли, экологического благополучия населения и устойчивого развития страны. В рамках нацпроекта "Экология" блок формирует национальную систему по управлению промышленными отходами I-II классов опасности.

В состав блока входят: ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО), основной участник в области управления отходами I и II классов; АО "Росатом Экологический интегратор", отвечает за координацию и интеграцию всех процессов в рамках экологической стратегии "Росатома"; ФГУП "Горно-химический комбинат", ФГУП "Радон", ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (НО РАО) и ОДЦ УГР ("Опытно-демонстрационный центр уран-графитовых реакторов").

АО "Росатом Экологический интегратор" – отраслевой экологический интегратор корпорации "Росатом", активно участвующий в реализации стратегических проектов в сфере экологии.

Магнитогорская городская свалка – одна из крупнейших и старейших в Челябинской области и России, активно использовавшаяся с 1957 по 2022 год. За 65 лет на свалке накопилось более 5,1 млн тонн бытовых отходов. Свалка расположена в черте города, что существенно влияло на загрязнение атмосферного воздуха. Работы проводились с мая 2023 по декабрь 2024 гг. в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" в составе нацпроекта "Экология".

Одним из приоритетов российского лидера Владимира Путина является повышение качества жизни граждан и эффективности управления природными ресурсами. По инициативе главы нашей страны с 2019 года ведется работа по ряду направлений нацпроекта "Экология".