"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне

"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне
Фото: Олег Харсев
17 января в Кремлевском дворце покажут один из лучших современных балетов – "Продавец игрушек"

Волшебная Рождественская история, придуманная писателем Виктором Добросоцким, хорошо знакома читателям и зрителям. Сначала это был роман, потом он был экранизирован и инсценирован. Корреспондент Клео.ру поговорил с автором о писательской кухне.

– Виктор Иванович, Вы поражаете широтой интересов и занятий – писатель, ученый, общественный деятель, экономист, политик, преподаватель. Как уживается в Вас столько ипостасей и где находите время на все?

– Эйнштейн говорил, что наука подобна искусству. Вот и я пытаюсь все в себе совмещать. Если же говорить о времени для писательства, то надо просто уделять этому процессу по четыре-пять часов по субботам. Я стараюсь писать, независимо ни от чего. Раньше писал только рукой, потом перешел на компьютер.

– А вообще, как стали заниматься художественной литературой?

– Сегодня я работаю в МГИМО (заведует кафедрой регионального управления и национальной политики. – Прим. ред.) и вхожу в Совет экспертов. А в литературу пришел по воле случая. Я съездил в Америку и там произошло нечто, что взволновало меня и о чем я рассказал на защите своей кандидатской диссертации. Профессор Максим Загорулько (почетный гражданин Города-героя Волгограда, доктор экономических наук. – Прим. ред.) взял с меня слово, что я напишу и опубликую эту историю. А раз я пообещал, то надо выполнить. Для начала написал небольшой рассказ. Но когда продюсер Антон Борщевский прочел его, то сказал, что хочет снимать по нему кино. Я дал согласие. Правда, работа сценаристов мне не понравилась – это было совершенно не то, о чем я рассказывал. В итоге так расстроился, что взял, да и сам написал сценарий. Когда его увидел писатель Аркадий Инин, то сказал, что у меня получился роман. Так вышла первая книга – "Ностальгия по будущему", которая потом была экранизирована.

Фото: Олег Харсев

– Знаю, что рассказанная там история – реальная. Как и в нашумевшем романе "Продавец игрушек". Почему для Вас так важна документальная основа?

– Я никогда ничего не придумываю, в противном случае читатель это сразу чувствует и понимает, что история – вранье. А мне важна энергия правды. С "Продавцом игрушек" произошла следующая история. В 2005 году я отдыхал в санатории Управделами Президента "Марьино", который расположен в бывшей усадьбе князей Барятинских в Курской области под Рыльском. Она была построена специально для приема императора, который в итоге провел там всего одну ночь (в 1825 году в усадьбе князей Барятинских побывал император Александр I. – Прим. ред.). Во время вечерней прогулки по санаторию познакомился с очень важным, даже несколько высокомерным человеком, который представился мне как "князь Барятинский". Это был потомок первых владельцев усадьбы. И что-то его понесло – он стал рассказывать, что мы-де неправильно управляем Россией, что для такой страны нужны другие инструменты политики и экономики. А когда я его спросил, чем он занимается по жизни, этот важный и умный человек вдруг сник. Плечи его опустились, он ссутулился и ответил, что работает продавцом в универсальном магазине Страсбурга. Мол, правительство России его, как потомка рода Барятинских, каждый год приглашает бесплатно отдыхать в этом санатории, где прежде было имение его прапрапрадеда. Меня потрясло преображение важного человека, именующего себя князем, в продавца из Страсбурга. Еще я узнал историю изобретения очень красивого цветного стекла, рецепт которого был утерян после революции, и тоже использовал этот факт в романе.

– Этот роман преподнес Вам немало сюрпризов – по нему был поставлен спектакль в театре имени Евг. Вахтангова, был снят фильм. Ожидали такой успех?

– Действительно, в той театральной постановке было занято немало звезд (Юрий Васильев Татьяна Лютаева, Андрей Барило, Агния Дитковските. – Прим. ред.), а аплодисменты однажды длились 15 минут! Потом появилась идея снять по роману фильм – Министерство культуры идею поддержало и выдало грант. Сценарий прочитал Пьер Ришар и согласился сниматься. Звезды, что называются, сошлись.

– Ришар по типажу, характеру и настроению совпал с придуманным Вами в книге образом?

– Я дал ему полную свободу. Даже какие-то диалоги из сценария он обыгрывал по-своему и со свойственным ему юмором. И признался, что очень мне благодарен, поскольку всю жизнь играл глупых, бедных и юродивых, а тут на экране стал миллионером. Ришар оказался большим трудягой, делал по несколько дублей, даже если режиссер был доволен. Ему хотелось, чтобы сыгранное им было более смешным, более ярким.

– А легко было потом превратить роман в балет и рассказать занимательную историю на языке танца?

– У меня произошла судьбоносная встреча с Андреем Петровым (хореограф, основатель и художественный руководитель Театра Кремлевский балет. – Прим. ред.), который и сказал мне, что видит в моей истории про продавца игрушек балет. Мол, это неоклассика. Я удивился, конечно, но Петров стоял на своем. Договорились, что если я напишу для него либретто балета "Война и мир", то он поставит "Продавца игрушек". И хотя я прежде никогда либретто не писал, мэтр убедил меня. Премьера "Продавца" состоялась в Воронежском театре оперы и балета. Спектакль был поставлен там немного экспериментально, дерзко, с юмором, в жанре приключения. Он оказался лидером по продажам – билеты было не купить! 14 тысяч человек его посмотрели и спектакль стал в Воронеже культовым. В этом году вообще все билеты на него выкупили компании для своих сотрудников.

– В ноябре 2022 года "Продавца игрушек" поставили еще и на сцене Государственного Кремлевского дворца – этот балет стал последней прижизненной премьера спектакля Андрея Петрова.

– Произошла уникальная история. В Кремле стараются не ставить спектакли, которые не были апробированы на зрителях в регионах – все-таки дорогая постановка плюс в зале шесть тысяч мест, поэтому рисковать государственными деньгами нельзя. Но после успеха "Продавца игрушек" в Воронеже его решили ставить и в Москве. Риск себя оправдал. Правда, я думал, что балет на музыку прекрасного мелодиста Алексея Шелыгина будет просто неплохой. Но Петров с Шелыгиным сделали нечто грандиозное. Кроме того, "Продавец игрушек" – волшебная история о французе с русскими корнями Николя Берсене – идет в виде мюзикла Александра Журбина в Волгоградском театре музыкальной комедии, а в 2025-м запланирована премьера и в Саратове.

– Кто первый критик всех Ваших книг и поставленных по ним фильмов и спектаклей?

– Я показываю все супруге и детям – они читают и сценарии, и либретто. А я стараюсь прислушиваться к их замечаниям и критике. Все-таки какие-то вещи, которые звучат у меня внутри, могут иначе восприниматься другими людьми. Вот и советуюсь с родными (улыбается).

Источник: Клео.ру

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