Москвичей и гостей столицы ждут в городских парках на новогодние мероприятия

Москвичей и гостей столицы ждут в городских парках на новогодние мероприятия
Фото: mos.ru
За 2024 год количество посетителей столичных природных территорий превысило 176 миллионов человек

Парки Москвы становятся все более популярными местами отдыха и активного досуга у горожан и гостей города. Людей привлекает возможность насладиться прогулкой на свежем воздухе в комфортных условиях, весело и интересно провести время с семьей. Сами парки тоже активно развиваются: в уходящем году там прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, викторины, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности. Всего на занятиях побывали свыше 56 миллионов человек, при этом общее количество посетителей природных территорий достигло почти 177 миллионов человек.

В уходящем году в парках можно было искупаться в 13 уличных бассейнах, посмотреть фильмы в 10 кинотеатрах на открытом воздухе, охладиться более чем в 40 оборудованных специальных местах, а также устроить пикник и заняться йогой. А к зимнему сезону для гостей подготовили 48 катков (включая ледовую площадку в кинопарке "Москино"), 86 лыжных трасс и маршрутов протяженностью более 283 километров, а также 23 горки для катания на тюбингах и ледянках. Горожане и туристы впервые могут покататься на коньках в парке "Ходынское поле", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Кузьминки-Люблино".

При этом уже существующие катки преобразились и стали еще более привлекательными местами для активного отдыха и зимних развлечений. Так, обновления затронули ледовые площадки в парке "Красная Пресня" площадью 1250 квадратных метров, саду имени Баумана площадью одна тысяча квадратных метров, парке 50-летия Октября площадью 1800 квадратных метров и саду "Эрмитаж" площадью 900 квадратных метров.

К новогодним каникулам в рамках проекта "Зима в Москве" московские парки подготовили обширную программу. Гостей ждут спортивные эстафеты, викторины, мастер-классы и другие развлечения. Например, на катке в усадьбе Воронцово 4 января с 16:00 до 18:00 пройдет анимационная программа "Кабы не было зимы". В нее войдут спортивные соревнования, игры и театрализованные постановки. А 6 января с 19:00 до 20:00 здесь состоится музыкально-танцевальная программа "Ну-ка, все вместе".

Парк "Фили" тоже готовит праздничную программу с играми, конкурсами, викторинами и выступлениями. Гостей ждут на льду катка "Полярный" с 23:00 31 декабря до 03:00 1 января. На обновленном катке парка 50-летия Октября также пройдет анимационная программа. Кроме того, большую программу подготовили и в других местах. В парке "Ходынское поле" в рождественский день можно посетить праздничный бал, а в Лианозовском парке и парке "Ангарские пруды" 8 января получится поиграть с хаски.

В "Сокольниках" С 2 по 7 января состоится фестиваль "Новогодние каникулы", где пройдут мастер-классы по фигурному катанию, выступление оркестра Дедов Морозов, иммерсивные спектакли и другие занятия. А гостей Московской усадьбы Деда Мороза на каникулах ждут игры, анимационные программы, световые и цирковые шоу, концерты, квесты, розыгрыши и конкурсы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Всплыли шокирующие подробности убийства экс-мэра Самары

Мотивы убийцы до сих пор неизвестны

Катастрофа в зоне СВО: украинцы массово бежат с поля боя

В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей