Городские музеи библиотеки ждут в гости москвичей и туристов во время каникул

Городские музеи библиотеки ждут в гости москвичей и туристов во время каникул
Фото: mos.ru
На культурных площадках в разных районах столицы запланировано более 800 мероприятий для всей семьи

Библиотеки, музеи и культурные центры столицы приглашают москвичей и гостей города посетить во время больших новогодних праздников мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Со 2 по 8 января запланировано более 800 событий на 270 площадках в разных районах города. В программе – представления для всей семьи, новогодние экскурсии и квесты, а также танцевальные, музыкальные и художественные мастер-классы.

В Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара со 2 по 5 января пройдут викторины, интерактивные постановки "Письма бабушки Зимы" и "Снова Новый год". Здесь также состоятся мастер-классы, на которых участников научат мастерить елочные игрушки, раскрашивать открытки, покажут научные эксперименты с катушкой Теслы. В эти же даты в Музее К.Г. Паустовского посетители увидят театральную постановку, желающие смогут сделать сувениры из пряжи, посмотреть диафильм.

Юных гостей библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева со 2 по 6 января ждут ежедневные мастер-классы. Ребята пообщаются с балериной и попробуют повторить за ней основные танцевальные движения, поиграют на народных инструментах: гуслях, ложках, разнообразных рожках, гудках. 3 и 4 января здесь также пройдет спектакль, посвященный рождественским традициям.

Культурный центр "Огонек" приглашает детей 6 января поучаствовать в спортивных и музыкальных конкурсах. В Мультимедийном комплексе актуальных искусств 2 – 8 января состоятся занятия по рисованию. В Центральной городской деловой библиотеки 4 и 5 января научат делать новогодние сувениры в технике декупаж и елочные подвески с искусственными шишками.

В Московском зоопарке с 3 по 8 января запланирован иммерсивный спектакль "В поисках Деда Мороза". Взрослым и детям предложат отгадать загадки и принять участие в активных играх. 5 января в Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова покажут цирковое шоу "Загадка Снежной королевы". В Музее космонавтики до 7 января всех желающих ждут на экскурсии "Новый год на МКС". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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