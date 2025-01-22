Российская стюардесса назвала главные минусы полетов в Азию

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Российская сотрудница авиакомпании Emirates в своих соцсетях поделилась подробностями работы и назвала основные минусы рейсов в азиатские страны. По ее словам, самой главной проблемой всегда становится языковой барьер между стюардессами и пассажирами, что мешает сторонам нормально понимать друг друга.
Также довольно часто пассажиры, часто путешествующие в Азию, привыкают к местным перевозчикам, которые предоставляют высокий уровень сервиса. Того же они начинают требовать и от авиакомпаний других государств.
Еще один минус – это небольшой размер командировочных, поскольку, по сравнению с ОАЭ, уровень жизни в азиатских странах значительно ниже.
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