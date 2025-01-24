В 2025-м Freedom Finance намерен максимально объединить свои компании в единый сервис для клиента

Средства в объеме 20 млрд тенге (порядка 4 млрд рублей), полученные в ходе последней докапитализации, Freedom Finance Bank планирует направить на дальнейший органический рост, рассказал член совета директоров кредитной организации Айдос Жумагулов. По его словам, основные задачи на 2025 год – дальнейшее масштабирование цифровых продуктов, развитие экосистемы Freedom, приобретение новых активов, а также поддержка казахстанских производителей, ученых и просто талантливых граждан. В 2025 году компании холдинга создадут максимальную синергию, уверен Айдос Жумагулов.

Прошедший год был важным и для холдинга Freedom Finance, и для его опорного банка, став своего рода трамплином для большого прыжка вперед в плане развития и роста бизнеса, сообщил Айдос Жумагулов. По его словам, кредитная организация обновила инфраструктуру, масштабировала продукты и сервисы. Так, в 2024-м была запущена единая система лояльности для всех компаний холдинга с повышенным кешбэком в виде инвестиционной валюты Freedom – биржевой ноты ETN (выпущена в соответствии с правом МФЦА, к которому применимы соответствующие налоговые льготы).

Важнейшим достижением в деятельности "ФридомФинанс Банк" в прошлом году стало внедрение мобильного приложения Freedom SuperApp. Его можно назвать фундаментом для создания системы "одного окна", благодаря которому клиенты смогут получать все необходимые для них услуги экосистемы холдинга. Сейчас для пользователей уже доступны онлайн-магазины, сервисы по покупке билетов, развлекательных услуг и т.д. В скором времени появится еще ряд проектов, в том числе телекоммуникационных.

Как рассказал Айдос Жумагулов, банк будет продолжать работу по интеграции в приложение компаний холдинга, которых уже 30. В планах -бесшовный переток трафика. На данный момент в экосистеме Freedom свыше 6 млн пользователей, которые смогут интегрироваться в банк, чтобы с комфортом использовать все сервисы. Для этого готовится ряд решений, чтобы компании холдинга появлялись быстрее в SuperApp, сообщил глава совета директоров кредитной организации.

"Мы также запустим SuperApp для предпринимателей, на базе которого представим много крутых решений, пока они работают в закрытом режиме, – поделился он. – Еще цель на этот год – открытие бесплатного интернет-магазина с сотнями тысяч доступных, оцифрованных фотографий разных товаров, быстрые платежи и переводы, дистанционная оценка коммерческой недвижимости и многое другое".

И холдинг, и банк Freedom Finance огромное значение в своей деятельности традиционно уделяют практическому использованию искусственного интеллекта, в частности в блоке управления рисками. Так, в 2025 году планируется запуск ИИ-комплаенс. "Это будет серьезной историей не только для нашей организации, но и для нашего региона в целом, поскольку продемонстрирует банкам-корреспондентам, что в Казахстане есть крутые решения в системе управления рисками", – рассказал Айдос Жумагулов. ИИ-комплаенс включает множество языковых моделей, цифровые портреты клиентов, отсутствие субъективизма, четкие алгоритмы и последовательность действий. При этом поиск и обработка информации осуществляются за секунды.

Однако не только в росте компании и прибыли видит свою цель руководство и собственники "Фридом Финанс". Большое значение уделяется социальным проектам, участию в госпрограммах по кредитованию предпринимателей, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, инвестированию пенсионных активов. "У акционера большая миссия, он хочет внести максимальный вклад в строительство общества, в котором процветают таланты, где получают равные возможности, доступные ресурсы для всех", – отметил глава совета директоров Freedom Finance.

Он, со своей стороны, видит и ответственность за образование клиентов в области управления своими деньгами. Например, полагает АйдосЖумагулов, нужно создавать больше финансовых продуктов, которые смогли бы способствовать инвестиционной активности и переломитьсуществующий тренд, когда многие люди все еще предпочитают тратить средства на потребление, а не накопление. "Финансовое образование прямо коррелирует с благополучием и снижает социальное напряжение, это, в свою очередь,уменьшает риски для самих финансовых организаций", – не сомневается представитель Freedom Bank.

В этом году продолжится и движение в направлении международной экспансии. Так, в 2024-м Freedom Finance получил лицензию на создание дочерней структуры в Таджикистане, начались переговоры с кредитными организациями других стран. "Не могу пока раскрыть детали, но в 2025-м у нас планируются хорошие сделки", – сказал Айдос Жумагулов. Он добавил, что по некоторым проектам уже ведется анализ финансового состояния банков, которые планируется приобрести.